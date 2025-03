Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 1 a 7 de março de 2025

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 1 e 7 de março de 2025. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Um edifício em Capão da Canoa que espera seu substitutoNa esquina das ruas Morena e Pindorama, no centro de Capão da Canoa, chama atenção um enorme prédio que aparentemente está interditado pela prefeitura. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Gilberto Jasper/Divulgação/JC.2. Centro comercial inundado não reabrirá e aluga imóvel para megaloja de cosméticosGrupo Grazziotin revisou uso do prédio onde foi Centro Shopping após danos da enchente. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.3. Avião continua ao lado do Beira-RioO Avião Alegre não teve muita sorte na cidade. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.4. Inspirado no avô, empreendedor abre restaurante de gastronomia italiana em food hall de Porto AlegreO Angelini tem como objetivo levar a autêntica culinária italiana para o Food Hall Country. Matéria: Isadora Jacoby (GeraçãoE). Foto: Isadora Jacoby/Especial/JC.5. Projeto de ferrovia que ligará Porto Alegre a Gramado terá viagens de uma horaCom investimento inicial previsto em R$ 3 bilhões, trem sairá de uma estação perto do Aeroporto Salgado Filho e desembarcará na Avenida das Hortênsias, em Gramado. Matéria: Bárbara Lima. Foto: Diego Grandi/Divulgação/Cidades/JC.