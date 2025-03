Um edifício em Capão da Canoa que espera seu substituto

Na esquina das ruas Morena e Pindorama, no centro de Capão da Canoa, chama atenção um enorme prédio que aparentemente está interditado pela prefeitura. Certamente o imóvel é alvo da cobiça de inúmeros empreendedores e construtoras. A praia é uma das campeãs de lançamentos imobiliários no Estado, e cada metro quadrado é disputado a tapa pelos investidores.



Entre tapas e beijos

A humilhação imposto por Donald Trump à Ucrânia junta-se aos beijos com Vladimir Putin. Ele quer diminuir outros beijos entre o líder russo com a China. Até onde dá para ver o horizonte, Putin quer ficar com dois senhores. Os russos são campeões em bigamia.

As velhinhas crédulas

Quem acredita que o IPCA nos últimos 12 meses foi de 4,96% nunca foi ao supermercado, não para uma compra isolada, mas para um rancho. Deve ser muito rico ou manda a empregada fazer isso e não comparar os preços com os do mês anterior.

Azar do usuário

O trânsito de Porto Alegre tem aspectos que são casos de polícia. Os ônibus deitam e rolam e a gravidade da situação só chama atenção quando alguém se acidenta porque o motorista fechou a porta e deixou uma passageira no pincel. Não foi um caso isolado. Eu mesmo já passei duas vezes por esta situação no corredor da avenida João Pessoa.

Por falar nisso...

O que fazem os vereadores desta cidade que não pegam esse pião na unha? Ficarem comodamente sentados no ar-condicionado não adianta. Alguns deveriam ao menos se passar por passageiros comuns e ver o que é bom pra tosse.

Prêmio para a doutora

Presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, a médica porto-alegrense Miriam da Costa Oliveira, fundadora do Centro de Neuroendocrinologia da Santa Casa de Porto Alegre, foi contemplada Com o Prêmio Marcello Delano Bronstein 2025 da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Viva a mamata

Que tal trabalhar só quatro dias e folgar três? Pois foi isso que o presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP) fez com os funcionários da Casa pagos pelo contribuinte durante o feriadão. Como disse Simon Bolívar: na América Latina as instituições não são sérias porque as pessoas não são sérias.

A briga da grande rua

Essa guerra comercial desencadeada por Donald Trump parece briga de rua, mas em escala mundial. Sabemos como as guerras começam, mas seu desfecho é imprevisível.

Publicitário nato

Cenas da vida real que mostram a criatividade dos vendedores de rua. Um vendedor de roscas de polvilho, penduradas no topo de uma taquara, andava na praia de Imbé dando uma aula de publicidade. Gritava: - Aproveite! Ainda estamos aqui!

A patrulha perdida

Vivemos num tal estado de pobreza de argumentos, que quem não achar que até o cara que carregou a cadeira onde Walter Salles sentou no set de filmagem do Ainda Estamos Aqui merecia um Oscar, é imediatamente rotulado de bolsonarista.

Comida estragada