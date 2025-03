Avião continua ao lado do Beira-Rio

O chamado Avião Alegre, que foi instalado ao lado do estádio Beira-Rio , em Porto Alegre, no mês de abril de 2024, para que as pessoas pudessem viver uma experiência de 30 minutos com imersão em atividades de entretenimento no Boeing 737-200, não teve muita sorte na cidade. Primeiro foi a enchente de maio, que deixou a atração debaixo d'água por dias a fio. Depois, o clima de desânimo do pós-enchente impediu que a visitação prosperasse como o esperado.



Clube compra casa ao lado

Enquanto a maioria dos clubes enfrenta dificuldades de atrair novos sócios, já que os condomínios agora têm piscina e quadras, o Clube do Professor Gaúcho, na avenida Guaíba, Zona Sul de Porto Alegre, anunciou, recentemente, expansão. O CPG comprou uma casa ao lado, chamada de Casa Rosa.

Hospital Mãe de Deus ainda se recupera da enchente

Elevadores do Mãe de Deus apresentam problemas /Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Por falar da enchente do ano passado, o Hospital Mãe de Deus segue com problemas. Os totens para pagamento de estacionamento ainda não foram reinstalados, assim como não reabriu o restaurante para acompanhantes do subsolo do prédio. Na entrada principal, onde o público acessa para visitar pacientes internados, só funciona um elevador, que tem problema no fechamento da porta.

Promessa é de volta dos serviços

A assessoria de imprensa do Hospital Mãe de Deus esclarece que um novo totem do estacionamento deve ser instalado nas próximas semanas. Além disso, afirma que há oito elevadores no local e eles passam por manutenção preventiva, corretiva e emergencial. O subsolo, onde se localizava o restaurante, não está totalmente recuperado. "Por isso, o restaurante está atendendo provisoriamente no térreo, à disposição do público, com algumas limitações de espaço." O hospital, aliás, ficou fechado por 40 dias.

Quase uma sessentona nas mesas dos gaúchos

No último dia 1º de março, a Biscoitos Zezé completou 57 anos. A marca nasceu em Pelotas, mas vem criando memórias afetivas em todo o Rio Grande do Sul e Brasil afora. Difícil achar alguém que nunca tenha comido as famosas vovós-sentadas, que passam de geração em geração.

Para onde vai o Boeing?

Já há um acerto para que o avião siga para uma cidade da Região Metropolitana, mas primeiro deve ser feito um estudo de viabilidade urbana para só depois serem pedidas as liberações para transporte e definição de datas. Isso, aliás, não deve ocorrer nos próximos 30 dias, já que o desmonte da aeronave leva tempo.

Alívio por não pegar a estrada

Com congestionamento pesado nas estradas, principalmente na ida às praias pela Freeway durante o Carnaval, teve um bocado de gente que deu graças a Deus por ter ficado em casa.

Ocupação de esquina

Três empreendimentos se uniram na Zona Sul de Porto Alegre e têm gerado um fenômeno curioso: a ocupação da esquina entre a avenida Wenceslau Escobar com a Doutor Barcelos. Quase que diariamente, é uma cena bonita de se ver no fim de tarde. Os negócios que têm levado tanto público ao endereço são o Céu, que já funcionava na Cidade Baixa, o Mayo Gastronomia, do Sava, e o Atrakando, nativo da Zona Sul. Isso mostra que, quando se sentem seguras, as pessoas querem viver - e embelezar - a rua.

E o Oscar vai para...

Diversos negócios gaúchos souberam aproveitar o clima otimista do Oscar para incrementar o movimento. O Spoiler, na Cidade Baixa, sugeriu que os frequentadores fossem com traje de gala e criou um drink especial para a noite. O empreendimento, claro, lotou.

5º dia útil