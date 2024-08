Avião que "pousou" ao lado do Beira-rio é inaugurado nesta sexta-feira

adiado devido as enchentes “Avião Alegre” será inaugurado nesta sexta-feira (2), em Porto Alegre. No local, encontra-se um um Boeing 737 um dos últimos a voar pela companhia aérea Varig. Após ter sidoem todo o estado do Rio Grande do Sul,No local, encontra-se um um Boeing 737 um dos últimos a voar pela companhia aérea Varig.

Localizado ao lado do Estádio Beira-Rio (Avenida Padre Cacique, 1365 –Porto Alegre), o projeto inédito no país contará com área de alimentação, espaço kids, espaço com simuladores de voo, lojinha do avião e parque de diversões com roda gigante, entre outros brinquedos.

O Boeing 737 pesa em torno de 30 toneladas, com dimensões de aproximadamente 30 metros de largura e 30 metros de comprimento, e foi transportado para o local do evento no início de abril pelas ruas da cidade, atraindo olhares dos curiosos e até mesmo uma escolta da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para chegar até as proximidades do estádio. O avião estará aberto para visitação do público e contará com uma programação cultural.

No interior do avião será oferecida experiências com diversas apresentações artísticas como mágicos, instrumentistas, DJs, palhaços e humoristas, entre outras. O Boeing conta com 76 acomodações, sendo 16 classe executiva, 60 classe comum e mais dois lugares localizados na cabine de pilotagem.

Pinheiro Neto, CEO da Pinheiro Neto Soluções Corporativas, empresa idealizadora e realizadora do Avião Alegre, avalia importância da iniciativa. “Toda a empresa deveria, além de fomentar a economia através da geração de emprego, entregar valor a sociedade. O ‘Avião Alegre’ tem esse propósito, proporcionar momentos únicos para pessoas que não teriam essa oportunidade”, destaca.

Além de todas essas atividades, o “Avião Alegre” atenderá gratuitamente escolas públicas do município de Porto Alegre, além de entidades sociais da cidade.

O “Avião Alegre” terá duração de 90 dias, encerrando suas atividades em 31 de outubro. A entrada no espaço do evento será gratuita, contudo, os ingressos para a experiência poderão ser adquiridos no site baladapp.com.br ou diretamente na bilheteria no local do evento.

Horário de Funcionamento



• Segunda-feira - Fechado

• Terça a sexta - das 17 até 22h

• Sábados, Domingos e Feriados - das 10 até 22h

Valores

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados:

• Experiência Visita Cabine do Piloto R$ 50,00

• Experiência Classe Executiva: R$ 40,00

• Experiência Classe Comum: R$ 30,00

Terça a quinta-feira:

• Visita Cabine do Piloto: R$ 40,00

• Experiência Classe Executiva: R$ 30,00

• Experiência Classe Comum: R$ 20,00

Programação da estreia:



Inauguração Avião Alegre:

02.08 - sexta-feira

17h as 22h - DJ Rafa Santos e Luiz Banner Saxofonista

03.08 - Sábado

10h às 16h - Palhaço Cocoróca

16h às 22h - Matheus Novelli - Stand Up Comedy

04.08 - domingo

10h às 22h - Mágico Lucas Fontoura

16h às 22h - DJ Finna e os Anões