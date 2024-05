Avião que havia chegado a Porto Alegre fica ilhado em meio a alagamento

enchente histórica que atingiu a cidade o avião turístico que havia estacionado ao lado do estádio Beira-Rio está ilhado. A avenida Padre Cacique, no bairro Praia de Belas, ficou alagada, o que impede o início das atividades dentro da aeronave, que estavam previstas para 1º de maio. Com o aeroporto de Porto Alegre fechado devido à, uma cena chama atenção:. A avenida Padre Cacique, no bairro Praia de Belas, ficou alagada, o que impede o início das atividades dentro da aeronave, que estavam previstas para 1º de maio.

O Avião Alegre, como é chamado, funcionaria por 90 dias em Porto Alegre como uma alternativa de diversão e lazer. As pessoas poderiam viver uma experiência de 30 minutos com imersão em atividades de entretenimento. Quando a chuva iniciou, o local virou ponto de coleta de doações, mas atualmente está inacessível, o que obrigou a interrupção deste trabalho também.

A aeronave é um Boeing 737-200, com visual externo completo, exceto pela ausência das turbinas, e com estrutura interna adaptada para produzir a sensação das acomodações reais em uma viagem aérea com conforto das poltronas em uma plateia com 76 assentos. Pesando em torno de 30 toneladas, tem dimensões de aproximadamente 30 metros de comprimento e outros 30 metros de envergadura, da ponta de uma asa até a extremidade da outra.

Em abril, a operação de transporte do avião chamou atenção em Porto Alegre, pois foi necessária escolta da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para chegar até as proximidades do Beira-Rio. Antes da chuva, a expectativa era grande para o lançamento da atração.