Agosto deve ser marcado por diminuição do frio e aumento de temporais no Rio Grande do Sul

Com previsão de temperaturas médias acima dos 21°C e precipitação mensal de 120,1 mm em Porto Alegre, o mês de agosto, que tem inicio nesta quinta-feira (1), deve ser marcado, de forma gradativa, pela aproximação da primavera e o fim do frio em todo o Rio Grande do Sul. O Estado, porém, não deve ser impactado por nenhum fenômeno meteorológico, já que o La Niña só chega em setembro e, portanto, terá ao menos 31 dias sem eventos extremos, de acordo com a MetSul Meteorologia.

Agosto é tradicionalmente um mês mais chuvoso para os gaúchos. Entretanto, em 2023, como o clima estava sobre influência do El Niño, houveram excessos - que não irão se repetir. A tendência é que o mês presencie a chegada de muitas frentes frias causadoras de chuvas de forte intensidade em todas as regiões, mas sempre de forma rápida. Com isso, descarta-se novas enchentes, por exemplo.

Em relação ao tempo, a maior constante será a alta variabilidade térmica, que deve acometer todos os munícipios gaúchos. Por diversos momentos, haverão mudanças radicais de temperatura em curto período, podendo causar inclusive nevoadas.

Ainda, toda a região Sul do Brasil terá muitas semanas sem frio persistente, contrariando o padrão do inverno. Ao contrário, é o abafamento quem deve aparecer na maioria dos momentos, com destaque para primeira quinzena. Conforme a MetSul, os primeiros dias contarão com o ingresso de uma massa de ar quente vinda da Argentina que causará temperaturas muito altas.

Nesta quinta, muitas regiões já amanhecem com calor, com projeções de 17 a 19°C, exceto nos Campos de Cima da Serra, onde a temperatura ficará em torno de 7°C. Ainda, há possibilidade de nevoeiros nas primeiras horas da manhã.

À tarde, a expectativa é de máximas ao redor de 26 a 28°C. O vento predomina de Norte/Nordeste com rajadas fracas a moderadas. À noite terá céu claro e temperatura agradável no Estado.

Porto Alegre deve ter mais um dia de sol e nuvens, com progressivo aumento na temperatura, que irá durar até domingo, quando se inicia um curto período de instabilidade e chuva.