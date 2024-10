Pela primeira vez, Dia da Consciência Negra será feriado em Porto Alegre

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Pela primeira vez na história, será feriado nacional, que neste ainda cai numa quarta-feira. A data remete ao dia da morte de Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, e já era feriado em seis estados e cerca de 1,2 mil cidades.

Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.759/23 que transformou o Dia da Consciência Negra em feriado nacional. Com isso, a data não é ponto facultativo. Essa lei teve origem a partir de um projeto do Senado, o PL 3268/21, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados.



Em Porto Alegre, a prefeitura adiantou à reportagem do Jornal do Comércio que, como de costume, irá promover a Semana da Consciência Negra entre os dias 14 e 22 de novembro. Será a 34° edição do evento, porém a primeira vez em que há um feriado durante o período. Projeta-se uma celebração especial no dia em que marca a morte de Zumbi dos Palmares e o feriado nacional.

O evento acontece no Largo Zumbi dos Palmares, mas a programação detalhada ainda não foi foi divulgada pela administração municipal.

A prefeitura antecipou à reportagem que na abertura da semana acontece a entrega do Ilhota Hub de Inovação Preta, uma iniciativa inédita para fomentar o afroempreendedorismo e a inovação das periferias.