Cemitérios terão uma intensa programação no Dia de Finados

Os cemitérios de Porto Alegre terão uma intensa programação para receber familiares e amigos no Dia dos Finados, que acontece no dia 2 de novembro. O público que for prestar homenagens na Santa Casa, São Miguel e Almas, João XXIII, Jardim da Paz, Crematório Angelus, Memorial Martim Lutero, Crematório Metropolitano, São João e Belém Novo será poderão participar de missas, bênção da saúde e aconselhamento para o luto.

No dia 2 de novembro, o destaque fica para a presença de Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, que vai celebrar uma missa, às 10h, no estacionamento do cemitério da Santa Casa. Recentemente, o Papa Francisco na praça de São Pedro, no Vaticano, após a tradicional recitação do Angelus, nomeou 21 bispos que receberão o cargo de cardeais, entre eles Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam). Haverá também a apresentação do coral Santa Casa Quadro Nobre e apresentação musical com Amauri Lablonovski e Julio Rizzo - duetos de trombone e saxofone. A caminhada cultural com mediação de Gabriella Portela Moreira (historiadora do Centro Histórico Cultural da Santa Casa), será feita às 16h.

No Jardim da Paz, haverá a realização de uma missa no dia 1º novembro, às 15h. No dia 2, serão feitas missas nos seguintes horários: 9h, 10h, 11h, 13h, 15h e 16h. Está previsto o lançamento de pétalas de rosas com tempo bom. O Crematório Angelus estará aberto no dia 2 das 7h30min às 18h para receber os visitantes.

O Memorial Martim Lutero terá um culto ao ar livre no dia 2, às 10h. O Crematório Metropolitano terá no dia 31 de outubro, às 19h30min, a caminhada cultural Halloween. No dia 2, durante todo o dia haverá a benção da saúde, música ao vivo e a exposição Arte Cemiterial com a historiadora Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho.

O cemitério São Miguel e Almas terá serviços especiais à comunidade: ambiente com música para reflexões e aconselhamento sobre o luto. Após a missa das 15h30min, será realizada a procissão e benção dos túmulos, junto às galerias do cemitério. Está prevista uma visita orientada na Via Sacra, com oração meditativa às 10h30min e ás 14h30min.

No cemitério ecumênico João XXIII, no dia 2, haverá duas missas: às 10h30min e 15h no altar ecumênico. Durante o dia, haverá a presença de músicos em diferentes pontos do cemitério, ações interativas e espaço Gourmet. No dia 2, às 10h, os cemitérios São João e Belém Novo farão missas.