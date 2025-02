Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 22 a 28 de fevereiro de 2025

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 22 e 28 de fevereiro de 2025. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Boliche Pedrini: tradicionais restaurantes de Porto Alegre abrem bowling bar na Protásio AlvesO Bowling Bar Pedrini foi inaugurado na segunda-feira (24) e, após as obras finais, terá capacidade para até 1mil pessoas. Matéria: Júlia Fernandes (GeraçãoE). Foto: Anderson Soares/Pedrini/Divulgação/JC.2. Nova atração com 30m de altura é lançada em Canela em frente à Cascata do CaracolTuristas podem controlar a velocidade do Aerozuum, variando entre 20kmh e 40kmh. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/Especial/JC.3. Inspirado em ambientes no estilo de Nova York, bar abre em casa centenária do 4º DistritoO Bisou tem como proposta unir bar, gastronomia e eventos em Porto Alegre. Matéria: Sarah Oliveira (GeraçãoE). Foto: Evandro Oliveira/JC.4. Com 2,5 mil clientes mensais, barbearia de Gravataí expande e atrai jogadores da dupla Gre-NalNo novo espaço, a Z Barbearia aposta em videogames, churrasqueira e TVs passando jogos para fidelizar a clientela da Região Metropolitana. Matéria Sarah Oliveira (GeraçãoE). Foto: ZBarbearia/ArquivoPessoal/JC.5. Ecovix confirma que participará de licitação de navios gaseiros da TranspetroO acionista da Ecovix, José Antunes Sobrinho, confirmou, na segunda-feira (24) em Rio Grande, que participará da concorrência para a construção de navios gaseiros para a Transpetro. Matéria: Lívia Araújo (JCSul). Foto: Lívia Araújo/Especial/JC.