Nova atração com 30m de altura é lançada em Canela em frente à Cascata do Caracol

Depois dos percalços sofridos pelo setor de turismo em 2024, por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha retomou a safra de lançamentos de atrações. Na última sexta-feira, 21 de fevereiro, o parque Bondinhos Canela inaugurou o Aerozuum, uma espécie de montanha-russa em frente à Cascata do Caracol.

“Tiveram várias adversidades no decorrer do projeto, isso tudo é um sonho. Passamos por muitas coisas para conseguir chegar até aqui hoje”, salientou Patrícia Tedesco, uma das sócias do negócio, ao discursar durante o coquetel que marcou o início das atividades.

O Aerozuum é um brinquedo com 460 metros de comprimento, 30m de altura, várias curvas e, o melhor, em meio à natureza. Os turistas andam sentados com as pernas soltas no ar. Eles podem controlar a velocidade, variando entre 20km/h e 40km/h.

É possível ir em duplas ou sozinho Mauro Belo Schneider/Especial/JC

“É um investimento na casa de R$ 40 milhões. Todo parque está novo, não só o brinquedo, teve uma obra civil, com espaço de convivência para o turista, desde estacionamento até a atração nova”, detalha Carlinho Bogo Júnior, sócio proprietário do Bondinhos Canela, que opera há 11 anos.

O projeto, executado ao longo do último ano e que tem capacidade para até 500 pessoas por hora, utiliza tecnologia alemã. “Fomos atrás de algo que trouxesse um pouco de emoção e que a família pudesse ir completa. Não é algo muito radical. Pode levar filho pequeno”, completa Júnior.

A família à frente da empresa trabalha com teleféricos há 26 anos. Um deles próximo ao Santuário de Aparecida e outro no Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“Essas terras gaúchas entregam sonhos e entretenimento. É uma honra e orgulho entregar esse novo equipamento à Canela e ao Rio Grande do Sul. Que aqui se torne cada vez mais destino”, enfatizou Patrícia.

Os ingressos custam R$ 70,00 individual e R$ 100,00 a dupla. A atração abre diariamente entre 9h e 17h, exceto em dias de chuva.