Gramado inicia pesquisa sobre perfil de visitantes

A Secretaria de Turismo de Gramado, por meio do Observatório do Turismo, deu início à aplicação de uma nova pesquisa para traçar um perfil detalhado dos visitantes da cidade. A iniciativa busca gerar dados estratégicos que subsidiem o desenvolvimento de políticas públicas e aprimorem a experiência turística no destino.

A coleta de dados está sendo realizada por meio de QR Codes distribuídos em diversos pontos da cidade, incluindo hotéis, restaurantes, atrações turísticas e o Centro de Atendimento ao Turista. Essa abordagem permite maior acessibilidade e abrangência na participação dos visitantes, garantindo uma base de dados representativa. O objetivo é obter uma amostra estatisticamente robusta, diversificada e distribuída ao longo de todos os meses do ano, assegurando a confiabilidade e a validade das informações coletadas.

"A pesquisa é essencial para entendermos melhor o perfil do nosso visitante e as suas expectativas. Com essas informações, poderemos planejar ações mais eficazes, aprimorar a experiência turística e direcionar investimentos de forma estratégica. Além disso, a participação ativa do trade turístico é fundamental para estimular a adesão dos visitantes, garantindo que os dados coletados representem de forma fiel a dinâmica do turismo em Gramado. Contamos com o apoio de todos para construir um destino cada vez mais estruturado e competitivo", comenta o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci Reginato.