Obras avançam no principal acesso à praia do Cassino em Rio Grande

Os dias quentes se aproximam e, com isso, há previsão de aumento no fluxo da ERS-734. A rodovia, localizada em Rio Grande, no sul do estado, é uma das mais movimentadas no verão gaúcho, utilizada em grande parte por moradores e turistas que têm a Praia do Cassino como destino.

Há menos de dois meses da estação mais calorosa do ano, a estrada segue em obras. A ERS-734 passa por um processo de duplicação que compreende 6,53 quilômetros de estrada, desde o trevo de acesso à cidade até o pórtico de entrada.





As obras iniciaram em 2022, foram paralisadas em abril de 2023 e retomadas em setembro do mesmo ano. A previsão era que fossem concluídas ainda em 2024. No entanto, o prazo foi estendido para o final do ano que vem.

Sílvio Ferreira Rodrigues atua como motorista de aplicativo em Rio Grande desde 2021 e está sentindo bastante o impacto das obras.

LEIA TAMBÉM: Pelotas ganha nova área de lazer perto da região portuária

"Quando teve o início, ela andou muito bem, depois teve mais de seis meses parada a obra. Quando retomou, a gente viu que estava muito a ponto de bala, muito depressa. Pensei que o final de 2024 não está com a duplicação já pronta. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. Às vezes a gente procura outras rotas alternativas que tem, mas, às vezes, não é sempre que a gente usa as rotas alternativas. Então, você se obriga a passar na buraqueira toda que está ali da obra. Hoje, os pontos mais críticos são à frente do Atacadão e à frente aos apartamentos do Trevo", comenta.

De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), já foram aplicados R$ 16,5 milhões dos R$ 50 milhões previstos para investimento na duplicação. Isso representa a utilização de 30% da verba investida.

Os serviços de pavimentação na rodovia avançaram no sentido Pórtico-Trevo até o quilômetro 4,8, com serviços das camadas de subbase e base. Conforme o DAER, o DAER, está prevista ainda para o mês de outubro a execução da camada de revestimento asfáltico nesse mesmo segmento.

Também são realizados serviços de drenagem pluvial do lado esquerdo da rodovia, no sentido do Trevo de Acesso até o Pórtico. Bem próximo ao acesso, já estão concluídos, do lado direito, os serviços de drenagem e a camada de subbase.

Após finalizada a subbase, será aplicada a camada de revestimento asfáltico. Outros serviços seguirão ao longo da rodovia, como o alargamento do acostamento do lado esquerdo, drenagem na intersecção de acesso à Universidade Federal do Rio Grande, entre outros serviços.