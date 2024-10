Uma das ferragens mais antigas de Porto Alegre fechará loja

Nesta sexta-feira (1° de novembro), uma história de mais de 70 anos chegará ao fim no comércio de Porto Alegre. Uma das ferragens mais antigas da Capital vai fechar o ponto onde tudo começou, no limite dos bairros Bom Fim e Rio Branco, na borda do Centro Histórico em um dos polos de chomércio de bairro.

“Lá, na Igor, tem.” A frase, com pegada de jargão e repetida por décadas pela vizinhança e por clientes mais distantes, não poderá mais ser dita. Tudo porque não vai mais ter a Ferragem Igor no endereço onde estreou em 1951: avenida Protásio Alves, 46, que tem em frente o gigantesco complexo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). A marca pretende continuar e reforçar o braço digital da operação. Também tem outra loja na avenida Bento Gonçalves, na Casa Shop.

Von Von, em 2023. Pertinho da Igor, outra marca tradicional no cardápio da região saiu de cena, a

“Tô muito emocionado”, confessa Beno Igor, que herdou o negócio do pai Bernardo Igor, imigrante judeu da Lituânia, ex-república soviética e na fronteira com a Rússia, que desembarcou na cidade em meados dos anos de 1910. “Ainda mais agora que estamos tendo de mexer em tudo aqui e preparar a retirada de mercadorias”, cita ele.

Beno Igor herdou o negócio do pai Bernardo Igor, imigrante judeu da Lituânia PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Como os proprietários do imóvel queriam elevar o aluguel, e o dono do varejo conta que não houve negociação para permanecer.



Quando o imigrante Bernardo chegou, atuou como vidraceiro de porta em porta na região. Depois, nasceria a Igor, com serviço de vidros e mais a ferragem "ampliada". “Se vendia até lança-perfume (quando a droga popular no Carnaval ainda não era proibida), confete e brinquedo. Vendia de tudo“, recorda Igor. Também o entorno ainda não tinha nem o HCPA.

O atual dono, que por anos chegou a dividir a administração com outros irmãos, admite que quer “aproveitar os netos”, “um pouco mais a vida”. Igor fez 80 anos em 2024. “Mas não é fácil porque a gente tem a relação com as pessoas. Mas fico feliz porque onde vou me reconhecem”, comenta o comerciante.



A marca Igor já teve mais unidades na Capital, que fecharam nos anos recentes. Duas delas ficavam nas avenidas Assis Brasil e Cristóvão Colombo, a que mais vendia e foi encerrada porque o prédio foi vendido, segundo o dono. Atualmente, há uma loja na Casa Shop, na avenida Bento Gonçalves, na Zona Leste, mas que tem outra gestão. Mesmo sem o ponto físico na Protásio, o varejista pretende seguir com o site para vendas digital dos itens.

Operação sentiu os impactos de concorrentes como grandes redes, supermercados e até farmácia PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC



Desde os anos de 2010 até o pós-pandemia, a concorrência de grandes redes de materiais de construção e para casa, supermercados e sites e marketplace impactou a bandeira de bairro e com atuação local. Mais recentemente, a oferta de produtos semelhantes por farmácias também acrescentou mais dificuldades, admitem os donos.

Ferragem Gerhard, que tinha 98 anos de atividade. No segmento de ferragens porto-alegrenses, a mais antiga, que ficava no Centro Historico, fechou as portas em 2022. Foi a, que tinha 98 anos de atividade. Segundo reportagem do JC , a terceira geração dos proprietários estava à frente do negócio a antes de fechar as portas.