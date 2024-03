Farmácia vai abrir na esquina da antiga Von Von; descubra a rede

A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que o imóvel onde funcionou por mais de 50 anos a loja Von Von, no bairro Bom Fim, próximo ao Centro de Porto Alegre, já tinha sido locado. A reforma do ponto, na esquina da avenida Osvaldo Aranha com rua Ramiro Barcelos, está quase pronta e adivinhem o que vai abrir no local?

LEIA MAIS: Loja cinquentenária fecha as portas em avenida de Porto Alegre

Quem disse farmácia acertou. Mas e a rede?

Os porto-alegrenses vêm acompanhando a disseminação das operações de venda de medicamentos e muitos outros itens - algumas das marcas têm até ração para pets e brinquedos -, nas esquinas de diferentes regiões.

Recentemente, a Drogaraia abriu a 45ª unidade de Porto Alegre na esquina das ruas Domingos Crescêncio e São Luis, no bairro Santana. O maior grupo do setor na América Latina, que reúne também Drogasil, chegou a 127 pontos no Rio Grande do Sul.

O ponto que foi da Von Von até outubro de 2023 deve reabrir até o fim de março como Farmácia Preço Popular, rede de Santa Catarina. Detalhe: a rede vai transferir uma loja que fica mais à frente, na avenida Protásio Ales, em frente ao Hospital de Clínicas (HCPA), para a esquina com da Osvaldo Aranha.

A Von Von Modas completaria 52 anos este ano, mas fechou antes disso por decisão familiar, por falta de sucessão. A proprietária Rosane Andrade resolveu encerrar o negócio porque não queria mais seguir com o estabelecimento fundado pelo marido Samuel Motyl, de origem judaica e que faleceu no começo de 2021, com mais de 80 anos.

Mudança na ocupação do traçado da Osvaldo a Protásio

A região comercial das avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves tem cada vez menos nomes que por décadas estavam no caminho dos consumidores, entre residentes do bairro Bom Fim e vizinhança. Nos anos recentes, antes mesmo da pandemia de Covid-19, lojas de móveis foram paulatinamente fechando e hoje são escassas no trajeto, principalmente entre as ruas Fernandes Vieira e Barros Cassal, antigo polo do segmento na Capital. Também houve saída de marcas de confecção.



Mais para o lado da Protásio, a rede Colombo fechou unidade em maio de 2022, alegando falta de segurança. Na pandemia, as fachadas com cortinas baixadas e placas de aluga-se se multiplicaram na região.



Desde 2022 e mais intensamente desde o primeiro semestre deste ano, os imóveis voltaram a ganhar inquilinos, entre farmácias, cafés e confeitarias, academias, lojas de colchões e algumas confecções e bijuterias, com a chegada de comerciantes chineses, muito comuns no Centro Histórico. Os asiáticos abriram a primeira unidade em frente ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde era uma filial da Panvel, que se mudou para um número quase ao lado.



Outra operação tradicional de vestuário deixou a região no ano passado. A Habitue Modas, que ficava na esquina da rua Felipe Camarão com Osvaldo Aranha, fechou. No lugar, abriu uma operação da franquia gaúcha The Waffle King.