Aeroporto de Porto Alegre tem maior número de voos após reabrir pista

Uma semana depois de reabrir para pousos e decolagens, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, viveu nesta segunda-feira (28) o dia mais desafiador, segundo as próprias equipes que atuam pela concessionária Fraport Brasil. Esta segunda-feira concentrou o maior número de voos desde a retomada da operação na pista no dia 21.

Quase cem frequências, entre chegadas e partidas, estavam na previsão até o fim do dia. Mais exatamente 98 voos foram previstos pelas companhias para a largada da semana. As aeronaves utilizam pouco mais da metade da extensão do traçado (1,7 mil metros dos 3,2 mil metros totais) devido às obras de restauração da pavimentação para recompor a condição de uso , após os grave danos da inundação de maio. A pista ficou mais de 20 dias sob água.

Na conta média diária de passageiros, a Fraport registrou 11 mil dia na semana passada, entre os dias 21 e 24. A companhia está monitorando diariamente a atividade, com períodos de maior concentração de voos. Não há necessariamente um aumento gradativo de voos, pois o fluxo em Porto Alegre também precisa se ajustar à situação em outros aeroportos do País.

Pontes onde aeronaves acoplam para embarque e desembarque de passageiros PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A expectativa é que em 4 de novembro se alcance o pico de 122 partidas e chegadas num dia. Nesta fase de operação ainda parcial, já que a pista não está 100% disponível, o que vai ocorrer em dezembro, pelo plano já divulgado e também quando voltam os voos internacionais, a expectativa é ter até 128 voos por dia.

Nas áreas de embarque e desembarque doméstico, chama a atenção o setor ainda fechado entre os portões 101 a 112, pois estão no trecho que a pista está em obras e também está ocorrendo a troca das pontes onde as aeronaves acoplam para a entrada e saída de passageiros. A atualização estava prevista. São seis novas estruturas sendo trocadas. Operações comerciais no espaço, que fica quase sem, fluxo de pessoas, estão quase todas fechadas.

A Fraport calcula que mais de 80% de lojas e outros serviços estão em condições de funcionar. São mais de 80 empresas no "shopping aéreo". Mas o funcionamento efetivo depende de cada locação.

Fluxo de passageiros volta com tudo para área de embarque e novas marcas se instalam PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Muitas delas como Starbucks, com duas lojas, outros segmentos de alimentação e produtos estão fazendo reposição de estoques ou recontratando equipes, pois houve demissões em função do período de paralisação do aeroporto.

As aeronaves estão saindo e chegando à Capital lotadas. Voos para o interior do Estado, operados pela Azul e para conexão com Porto Alegre, voltam a partir do dia 1 de novembro, com destinos e partidas de Santa Maria, Pelotas e Santo Ângelo e Uruguaiana, com retomadas em dias diferentes. De 21 a 24 de outubro, pousaram e decolaram 288 voos no Salgado Filho, totalizando 46,2 mil passageiros. Esta semana voltam voos Belo Horizonte e Curitiba. De 26 deste mês a 1 de novembro, estão previstos 711 voos e uma média de 17 mil passageiros por dia.





A Fraport esclarece ainda que os primeiros dias da "operação parcial apresentaram intermitência na energia elétrica e na climatização". "A previsão de retomada completa do abastecimento e distribuição de energia no sítio aeroportuário está prevista para dezembro, com a conclusão das obras nas subestações de energia", diz a concessionária, em nota. "O sistema de ar-condicionado está em recuperação e opera ainda parcialmente em alguns pontos do Terminal de Passageiros", completa a empresa.