Em clima de festa, passageiros desembarcam no Salgado Filho

Após o pouso do primeiro avião comercial em cinco meses, os passageiros desembarcaram na manhã desta segunda-feira (21) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, em clima de festa. Uma bandinha aguardava os viajantes tocando músicas alemãs, e brindes eram distribuídos aos que chegavam.O passageiro João Lottermann viajou a São Paulo para um casamento e achava que iria desembarcar em Canoas. "Foi uma surpresa, fiquei sabendo pelo noticiário, porque a passagem ainda marcava Canoas quando compramos", disse. Para ele, a viagem foi muito boa. "Foi muito legal, um clima muito favorável para o retorno", ponderou.O paulistano Ronaldo Muniz também estava no primeiro voo da Azul vindo de Campinas. Ele comentou sobre a diferença de aterrissar no Aeroporto Salgado Filho. "Eu senti o que foi utilizar a Base Aérea de Canoas. O voo foi tranquilo", afirmou. O casal Thiago Cavalcante e Carolina Cortez também destacou a tranquilidade do voo, a qualidade da pista, e compartilhou a felicidade de estar no Salgado Filho. "É a segunda vez que viemos a Porto Alegre", contaram.O passageiro Fabiano Silva, que precisa vir à capital em média oito vezes por ano, ressaltou a força dos gaúchos na reconstrução. "Vocês provaram que o povo unido consegue fazer a diferença. Agora é olhar para frente, ver o que aconteceu, por que aconteceu e entender que este é o marco zero", refletiu. Ele pegou um dos últimos voos que pousaram em Canoas e agora o primeiro em Porto Alegre.