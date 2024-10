Primeiro avião comercial pousa no Aeroporto Salgado Filho depois de cinco meses

Após cinco meses sem receber voos comerciais, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, retomou suas operações com o pouso de um voo da Azul, vindo de Campinas, São Paulo, às 8h03. Com capacidade para 174 passageiros, o avião chegou mais cedo ao aeroporto, mas ficou esperando para aterrissar. O primeiro voo está previsto para decolar às 8h50.Nesta retomada parcial, o aeroporto contará com 71 voos diários. A expectativa é de que cerca de 9 mil passageiros circulem diariamente pelo terminal nesta primeira semana. Na semana seguinte, a frequência de voos deverá aumentar para 98, com 15 mil passageiros por dia. Já no dia 4 de novembro, a previsão é de 122 voos diários e movimentação de 16 mil passageiros. Com o retorno do Salgado Filho, a utilização da base aérea de Canoas pela Fraport foi desativada nesta madrugada.Os voos ocorrerão apenas das 8h às 22h, pois as obras de infraestrutura continuarão durante a madrugada. O check-in permanecerá na área internacional, no segundo piso; o embarque será realizado no terceiro piso; e o desembarque voltará ao local original, no primeiro pavimento. O embarque de passageiros por aplicativos de mobilidade e táxis voltou a ser feito no térreo. Os passageiros devem consultar as operadoras para confirmar os horários de check-in e embarque. A expectativa é de que, com a retomada dos voos internacionais, haja disponibilidade de viagens durante a madrugada.Quanto aos voos internacionais, a previsão de retomada continua para o dia 16 de dezembro, quando as obras no restante da pista, fortemente danificada pela enchente, devem ser concluídas. O aeroporto ainda passa por reformas no terminal de passageiros e na pista. Para esta abertura parcial, foram realizados reparos na pista de pouso e decolagem (1.730 m), nas taxiways e no pátio de aeronaves. A recuperação completa da pista para voos internacionais (fase 3) inclui o restauro dos 3,2 mil metros, dos demais taxiways, dos pátios de aeronaves e da infraestrutura completa do terminal de passageiros.