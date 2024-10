Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 19 a 25 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 19 e 25 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Zaffari apresenta projeto com torre de 130 metros no bairro Praia de BelasConselho do Plano Diretor analisa projeto especial do Grupo Zaffari. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: YouTube/Reprodução/JC.2. Construtora de prédio próximo da Guarita, em Torres, se diz surpresa com críticasEmpreendimento será construído a 500 metros da faixa de areia do Parque Estadual da Guarita. Matéria: Liliane Moura (Jornal Cidades). Foto: Prefeitura de Torres/Divulgação/JC.3. Como um caminhão alto e comprido se entalou no Centro HistóricoO colunista Fernando Albrecht relata curiosidades e causos da cidade. Matéria: Fernando Albrecht (Começo de Conversa). Foto: Fernando Albrecht/Especial/JC.4. Torres faz "abraço" ao Parque da Guarita contra construção de prédios de 14 andaresManifestação será na área do Parque da Guarita, que terá próximo construção de duas torres. Matéria: Redação. Foto: José Milanez/Divulgação/JC.5. Melnick projeta conjunto residencial e gastronômico no antigo Ginásio da BrigadaConselho do Plano Diretor analisa projeto especial da Melnick. Matéria: Bruna Suptitz (Pensar a Cidade). Foto: YouTube/Reprodução/JC.