Torres faz "abraço" ao Parque da Guarita contra construção de prédios de 14 andares

Um ato com abraço simbólico neste sábado (19) vai alertar para projetos imobiliários que serão implantados nas proximidades de um dos cartões postais de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Comunidade local e entidades ambientalistas farão a manifestação a partir das 10h, no Parque Estadual da Guarita (José Lutzemberger), uma reserva ambiental e onde estão as famosas formações rochosas das falésias.

Segundo a ONG Onda Verde, uma das organizadoras, a iniciativa busca chamar a atenção do Estado, já que a praia atrai milhares de visitantes para a temporada de verão e em outros momentos do ano, além de ter residentes de outras localidades com imóveis na cidade, para "os danos da construção de duas torres de 14 andares a serem erguidas ao lado do parque, praticamente dentro da reserva", dizem os promotores do ato.

O temor dos segmentos que questionam os empreendimentos é sobre os efeitos negativos após as construções estarem pronta, como sombra, mudanças na circulação de vento, para a vegetação e o fluxo de aves migratórias, além da paisagem, caracterizada pela beleza natural, que une mata e as formações rochosas únicas no Brasil.