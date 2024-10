Motorista de caminhão comete erro de cálculo

É uma cena relativamente comum na Capital, motoristas de caminhões que se perdem ao dobrar esquinas sem levar em conta a altura do veículo. Esta cena aconteceu ontem, por volta das 12h, na esquina da Mauá com a Travessa Zezinho. Os observadores parecem estar fazendo fila para dar palpite sobre como sair desse pepino. O final foi feliz, sem eles.



Vox populi

Diálogo entre hóspedes de um hotel, tomando café da manhã em pequena cidade do Interior, ao ver na TV sobre o tiroteio em Novo Hamburgo, que tirou a vida de cinco pessoas. - Só falta o pessoal dos direitos humanos vir proteger o marginal! - Fosse nos Estados Unidos, já tinham explodido a casa inteira com bandido dentro e tudo. Até o dono do hotel veio assistir junto: - Esse pessoal não tem Deus no coração, não? - O povo só é ouvido quando é para pedir votos!

É proibido opinar

O deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo) está na mira dos donos da verdade porque cometeu o pecado mortal de ter opinião. Nada mais nada menos que 32 entidades empresariais lançaram nota de apoio ao parlamentar "por sua persistente defesa das liberdades individuais e seu respeito à Constituição", entre elas Federasul, ACPA, Sinduscon, Ibef, entre outras.

Feliz aniversário

A agência e21 está de aniversário. Foi fundada pelo presidente Luciano Vignoli há 40 anos e fazem parte da diretoria Samir Salimen e Daniel Ramos.

As aparências enganam

Fernando Albrecht/Especial/JC

Fresley Honore parece mais um daqueles tipos pitorescos que perambulam na cidade. Pode ser pitoresco, mas termina aí. Honore nasceu em Miami (EUA) e não perambula à toa tomando chimarrão e ouvindo música. É dono de uma padaria de respeito em Sapucaia do Sul.



Maomé e a montanha I

A propósito da nota sobre a venda de produtos coloniais na Festa das Flores de Ivoti, leitor lembra que alguns queijos especiais como os de cabra e embutidos diferenciados são bem mais baratos que na Capital. O problema é ter ponto de venda. Supermercados têm espaço limitado e, por isso, usam um sistema chamado rapel, (pagar para vender). Como trazê-los baratos?

Maomé e a montanha II

Como diz o provérbio se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Como as colônias podem chegar na Capital de forma permanente é o xis do problema. Quem sabe uma feira permanente. Aliás, a partir do dia 4 de novembro, o Largo Glênio Peres vai sediar a feira da agricultura familiar. É uma boa, mas às vezes o familiar é industrial.

A espada de Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a PEC que termina com as decisões monocráticas dos ministros do STF e do Supremo. Tudo indica que vai para as calendas gregas. Serve mais como a Espada de Dâmocles pendurada acima da cabeça, representando a insegurança daqueles com grande poder que pode ser tirado de repente.

As voltas que o mundo dá

Quem diria que um dia o preço do arroz seria maior que o da soja e do milho. Historicamente ele sempre foi o patinho feio da agricultura, mas com a boa safra da leguminosa nos Estados Unidos, aliado a outros fatores que transformaram o patinho em príncipe.

Quem diz o que quer, ouve o que não quer