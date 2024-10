JC Te Lembra: segundo turno, reabertura do aeroporto e retorno do X no Brasil

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

no rádio e na televisão. Na disputa pela prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo e Maria do Rosário participaram do. Os candidatos tambémque não emplacaram suas candidaturas no primeiro turno.A Força Aérea Brasileira está realizando os, que ocorre no dia 21 de outubro e deve contar com aOcorreu nesta semana o segundono Instituto Caldeira. O evento debateu propostas para a retomada da economia após as enchentes que atingiram o Estado.O Rio Grande do Sul irá receberde 19 empresas. A expectativa é que o ciclo de aportes gere mais de 800 empregos diretos no estado.O Senado aprovou a indicação do atual diretor de Política Monetária do Banco Central,a partir de 2025.O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o. A plataforma voltou ao ar nesta semana.No cenário internacional, o, causando grandes transtornos e pelo menos 10 óbitos. Aeroportos anunciaram suspensão das atividades.