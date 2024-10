Lula deve reinaugurar Aeroporto Salgado Filho dia 18 de outubro

Faltando menos de duas semanas para a retomada dos pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho, cresce a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe da cerimônia de reinauguração. O aeroporto está fechado há cinco meses devido às enchentes de 2024. De acordo com o secretário do governo federal para a Reconstrução do RS, Maneco Hassen, o presidente deve participar do evento no dia 18 de outubro. A pista será reaberta para voos domésticos em 21 de outubro.A informação foi fornecida por Maneco durante o evento de compra assistida para os afetados pelas enchentes, realizado nesta terça-feira. "Está 99% confirmado que ele virá no dia 18", afirmou à reportagem do Jornal do Comércio. No entanto, a assessoria da Presidência da República ainda não confirmou a agenda de Lula para essa data. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Fraport, mas até o momento não obteve resposta.Porto Alegre recebe, desde segunda-feira (7), os testes com aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), segundo informou a assessoria do aeroporto. A aeronave GEIV, da FAB, está realizando testes nos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem, essenciais para a homologação da pista e a autorização de sua operação.Além da conclusão das obras na pista de pousos e decolagens, estão em fase final a recuperação dos sistemas de TI, a instalação das escadas rolantes, a esteira de restituição de bagagens e a finalização do sistema de abastecimento de energia elétrica do terminal de passageiros.Até o momento, segundo a Fraport, cerca de 85% dos trabalhos previstos no cronograma de intervenções já foram realizados para a reabertura parcial em 21 de outubro. A fase final das obras, incluindo a entrega dos 3.200 metros da pista e a recuperação completa dos sistemas de energia e infraestrutura do aeroporto, está prevista para ser concluída em 16 de dezembro.A retomada dos voos domésticos no aeroporto de Porto Alegre ocorrerá em 21 de outubro. A operação, com pista reduzida a 1.730 metros, terá capacidade para receber até 128 voos diariamente, entre 8h e 22h. As companhias aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos, com bilhetes já disponíveis para compra. Até o momento, foram anunciadas rotas para Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo.Para viabilizar a recuperação, o governo federal publicou, na última segunda-feira (30), uma Medida Provisória que permite à concessionária Fraport acessar R$ 425,9 milhões para a reconstrução do aeroporto. A Fraport afirma que a interrupção das atividades e a necessidade de reparar os estragos causados pelas enchentes geraram um impacto financeiro significativo. A estimativa é que a reconstrução do Salgado Filho exija cerca de R$ 1 bilhão.À época da aprovação pela Anac, ficou definido que, dos R$ 425,9 milhões, R$ 362,2 milhões seriam destinados ao início das obras de reconstrução do aeroporto, enquanto cerca de R$ 63,9 milhões seriam alocados para a manutenção das atividades aeroportuárias até a conclusão dos trabalhos.