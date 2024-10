PDT irá apoiar Maria do Rosário (PT) no segundo turno

O Partido Democrático Brasileiro (PDT) anunciou nesta quinta-feira (10) que apoiará a candidata Maria do Rosário (PT) no segundo turno da eleição municipal para a prefeitura de Porto Alegre. Inicialmente, a instância municipal da sigla havia emitido indicativo de neutralidade, mas mudou o posicionamento para seguir a orientação nacional do PDT de apoiar a petista. O partido é presidido por Carlos Lupi, que integra o governo Luís Inácio Lula da Silva (PT) como titular do Ministério da Previdência Social.

A posição do PDT foi comunicada por meio de nota oficial do partido. Tanto Maria do Rosário quanto Sebastião Melo (MDB) foram informados deste posicionamento enquanto participavam de uma reunião organizada pelo Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

À reportagem do Jornal do Comércio, a petista disse agradecer "profundamente o gesto do PDT". "Os votos conferidos à Juliana Brizola e ao Dr. Thiago (União Brasil) são votos pela mudança. Me sinto muito honrada de carregar as bandeiras que ela carregou no primeiro turno", afirmou Rosário na ocasião. A chapa liderada pela pedetista alcançou 19,69% dos votos válidos do primeiro turno.

Sebastião Melo, que busca a reeleição e estava junto de sua adversária no momento em que o comunicado foi emitido, também comentou o posicionamento do PDT: "Apoios políticos são naturais. Nós estamos em uma campanha com oito partidos e agora mais dois integraram".

O PDT havia convocado entrevista coletiva para a tarde desta quinta-feira para anunciar seu posicionamento em Porto Alegre. No entanto, esta agenda foi cancelada e o partido optou por um comunicado via nota oficial. Ao Jornal do Comércio, Juliana Brizola disse na terça-feira (8) que a "tendência" era que a sigla apoiasse a candidatura do PT, algo que se concretizou nesta quinta.

Com a soma do PDT à campanha, a coligação composta pelas federações PT/PCdoB/PV e PSOL/Rede soma dez partidos. Já no primeiro turno, foi declarado o apoio do PSB e do Avante para a candidatura. Nesse segundo turno, a majoritária recebeu também um apoio crítico da UP e do PSTU.

Enquanto isso, a coligação de Melo formada por MDB e PL possuía desde o primeiro turno o apoio dos partidos PP, PSD, PRD, Republicamos, Podemos, Solidariedade. Nesse segundo turno, angariaram o apoio do PSDB, do Novo e do PRTB. Assim, são ao todo onze siglas.