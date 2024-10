Fórum debate retomada econômica do RS no Instituto Caldeira

O Segundo Fórum Econômico do Rio Grande do Sul, realizado pela Propósito - Boutique Financeira em parceria com o Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (10), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, debateu propostas para a retomada da economia após as enchentes que atingiram o Estado em maio deste ano. O evento também analisou o papel das instituições financeiras e o cenário de investimentos no Brasil.Na abertura oficial, Pedro de Cesaro, representando a Propósito, destacou a histórica robustez da economia do Estado e afirmou que é preciso pensar o futuro. "Estamos vivendo um cenário drástico, mas agora temos que pensar no futuro do Estado. O que faremos daqui para frente?", perguntou ao público, que lotou o Instituto Caldeira.Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do Jornal do Comércio, ressaltou a importância das discussões na recuperação do Estado. "O propósito deste evento está alinhado aos princípios do Jornal do Comércio", ponderou.Antes do primeiro painel, que apresentou iniciativas para a retomada econômica com a presença dos economistas Aod Cunha e Antonio da Luz, economista-chefe da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul ), o vice-prefeito de Porto Alegre também se pronunciou. "Esta segunda edição é resultado do sucesso da primeira. Discutir o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul é uma necessidade. As enchentes foram um 'game changer', que trouxeram danos e perdas de capital. Isso precisa se tornar um motivador para investir na infraestrutura que necessitamos", refletiu.A primeira edição do evento reuniu mais de 400 participantes. Mais de 500 pessoas se inscreveram para os painéis, que ocorreram entre 14h e 18h.