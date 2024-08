Cinco desafios para próxima gestão de Porto Alegre

As eleições de 2024 trazem um novo plano de fundo para quem assumir as gestões municipais no Rio Grande do Sul, quando comparado com as eleições anteriores. Dos 497 municípios gaúchos, 478 foram atingidos pelas enchentes de maio e junho. Porto Alegre enfrenta um cenário ainda mais grave do que em 1941, quando o nível do Guaíba chegou a 4,71 metros. O Jornal do Comércio elencou 5 pontos nevrálgicos para a próxima gestão da capital gaúcha e que precisarão de especial atenção de quem for eleito.1 - Manutenção do sistema de proteção contra cheiasNão é de hoje que os porto-alegrenses temem a inundação da cidade pelo Guaíba. O Sistema de Proteção contra Inundações é composto por aproximadamente 60 km, desde a avenida Assis Brasil com a Free-Way (norte) até o Morro da Assunção (sul), com diques externos e internos, além de 14 comportas e 23 casas de bomba - que possibilitam a drenagem da água acumulada em pontos da cidade. Conforme especialistas, “não precisaríamos ter 10% da inundação que tivemos” se o sistema contasse com manutenções. O acesso à água potável continua limitado nos pontos mais altos da cidade, que chegou a ficar sem água por dias, afetando 70% da população. 2 - Áreas de risco e habitação Porto Alegre conta com 142 áreas habitadas em lugares considerados de risco. Ou seja, as pessoas correm o risco de serem atingidas por situações como inundações e deslizamentos no lugar onde moram, segundo dados divulgados pela prefeitura com base na atualização das áreas de risco geológico, mapeadas pelo Serviço Geológico do Brasil, em 2022. Ao todo, são 84 mil pessoas nestes espaços. Pontos do Sarandi, na Zona Norte, e da Região das Ilhas, por exemplo, apresentam risco muito alto de inundação. Além de moradores em áreas de risco, Porto Alegre é a segunda pior capital em qualidade de moradia, de acordo com o índice de Progresso Social do Brasil, atrás apenas de Macapá, no Amapá. 3 - Educação e falta de vagas nas creches Foi necessário mais de três meses para que a rede municipal de ensino retomasse plenamente as atividades em 2024, embora uma parcela das 14 escolas afetadas pelas enchentes ainda esteja operando em espaços temporários. Em paralelo ao processo de reconstrução, está em andamento, pela Polícia Civil, a Operação Capa Dura, que investiga irregularidades em licitações dentro da Secretaria de Educação de Porto Alegre (Smed). Os investigados vão desde servidores públicos municipais até empresários e operadores de contrato. Apenas na segunda fase, finalizada em julho deste ano, o custo dos materiais apreendidos ultrapassa R$ 58 milhões. Em meio à investigação, a educação ainda enfrenta a falta de vagas em creches de tempo integral. Como alternativa, a prefeitura recorreu à compra de vagas em escolas privadas.