Prefeitura de Porto Alegre solicita que comunidades do bairro Sarandi deixem o local

Através das redes sociais, na manhã deste sábado (4), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informou que começou a extravasar de novo o dique que represa no rio Gravataí, ao lado da Fiergs e que as comunidades precisam deixar o local. “Estamos providenciando remoção com apoio do Exército e Bombeiros e também espaço de acolhimento”, destacou Melo.

Ainda segundo a prefeitura da Capital, quase duas mil pessoas passaram a noite de sexta-feira (3) nos abrigos provisórios montados pelo poder municipal. Com o avanço das águas do Guaíba e o aumento do número de famílias resgatadas, foram ampliados os locais de acolhimento. Agora, são oito espaços. O acesso a Porto Alegre pela BR-116 está fechado devido ao bloqueio da avenida Farrapos por alagamento.

O nível do Lago Guaíba chegou a 4,96 metros na manhã deste sábado. Na sexta-feira, as equipes realizaram pelo menos mil salvamentos em áreas alagadas e de risco na cidade. No Ginásio da Brigada Militar, estão 442 pessoas, destas 290 adultos, 152 crianças e 46 pets. No Centro Estadual de Tratamento Esportivo (Cete), passaram a noite 356 pessoas, sendo 200 adultas e no ginásio de lutas, outras 156.

O Centro Vida recebe 607 desabrigados, sendo 439 adultos, 168 crianças e 58 pets.

No Theatro Renascença, estão 210 pessoas. Na Restinga, no Pe. Leonardi, 40 pessoas estão sendo acolhidas (21 adultos, 19 crianças e quatro animais). Também na Zona Sul, na escola Estadual Custódio de Mello, são 29 pessoas (19 adultos e 10 crianças). Na Igreja Brasa, parceira da prefeitura, estão cem pessoas.

A população em situação de rua está sendo recebida no Ginásio Calábria. O ingresso é feito por meio das equipes de abordagem da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Setenta e quatro pessoas estão no local. Monitoramento - A sala de situação do Ceic-POA permanece monitorando o impacto da situação nos serviços municipais.



Defesa Civil - A Defesa Civil Municipal segue mobilizada em ações de remoção e resgate nas áreas mais próximas ao Guaíba. Emergências devem ser comunicadas pelo número 199.



Mobilidade - Permanece fechado o acesso a Porto Alegre pela BR-116 em decorrência do bloqueio da avenida Farrapos por alagamento. São alternativas a Freeway e a avenida Assis Brasil.



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registra 76 ocorrências em aberto, sendo 53 com bloqueio total de via por acúmulo de água e dez com acúmulo de água ocasionando bloqueio parcial, um por postes/fios caídos na via com bloqueio total, doois semáforos fora de operação devido ao evento climático. Outras 150 ocorrências já foram encerradas pelo órgão.



Nível do Guaíba - 4,96 metros

Cota de alerta: 2,50 metros

Cota de inundação: 3 metros



Fonte: Régua manual da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Sema)