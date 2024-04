Novo trecho de ciclovia da Ipiranga desmorona em Porto Alegre

Em meio às fortes chuvas que assolam Porto Alegre desde o início da semana, mais uma parte do talude do Arroio Dilúvio desmoronou, na tarde desta terça-feira (30). Dessa vez, o deslizamento ocorreu próximo ao cruzamento com a rua São Manoel, na direção Centro-bairro.

Junto ao talude, parte da ciclovia da avenida Ipiranga também foi destruída, porém, sem atingir a pista de veículos. Até as 16h40min desta terça-feira, a área seguia isolada com cavaletes e fitas, posicionados na faixa da esquerda da pista da avenida Ipiranga. Com isso, há lentidão no trânsito no local.

Em 2023, foram registrados deslizamentos em ao menos outros seis trechos do Dilúvio. Todos em momentos de temporal. Quedas no talude do arroio não chegam a ser novidade para os moradores da Capital.