Ciclistas comemoram reabertura de trecho da ciclovia da Ipiranga

Fechada desde setembro, o trecho da ciclovia da Ipiranga entre a Edvaldo Pereira Paiva e a João Pessoa em Porto Alegre foi reaberto oficialmente nesta sexta-feira (5). Ao longo do dia, a EPTC está no local promovendo uma ação educativa com ciclistas para orientá-los sobre os cuidados ao utilizar o modal e, também, em relação às diretrizes de utilização da ciclovia da Ipiranga.

Presente no evento, o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, falou sobre a liberação do trecho após 4 meses fechado. "Após as análises feitas pela prefeitura nesses últimos meses de monitoramento, entendeu-se que o trecho podia ser liberado. Porém, o local segue sendo monitorado. Em caso de chuvas e alertas da Defesa Civil haverá interdição por 24 horas até avaliação detalhada", informou Júnior.

O secretário ainda aproveitou para tratar sobre a importância do respeito para uma circulação tranquila. "Todos devem ter as noções básicas de convivência. Se colocar no lugar do outro em primeiro lugar. Temos uma hierarquia, primeiro o pedestre, depois os veículos de propulsão humana e em seguida os automóveis", relatou.

Usuário da bicicleta há mais de 35 anos, o empreendedor e estudante universitário Vinicius Soares elogiou a estrutura disponibilizada na Capital. "Acho Porto Alegre uma cidade excelente para pedalar. Já morei no Rio de Janeiro e em Florianópolis, e a aqui foi a melhor para a prática da atividade", afirmou.

Soares contou que durante os últimos meses sua rotina teve de ser alterada em função da interdição. "Senti falta desse trecho porque faz parte do caminho que faço até a faculdade. Tive que buscar um outro trajeto, mas no que encontrei teria que andar próximo ao corredor dos ônibus, o que seria muito perigoso", disse o estudante.

A bicicleta pode ser muito mais do que um meio de transporte. Pode ser uma ferramenta transformadora na vida dos adeptos, como é o caso de Juarez Pereira. Natural de Santana do Livramento, mudou-se há 14 anos para Porto Alegre e usou a bicicleta como forma de conhecer a cidade e novas pessoas. "Um dia fui assaltado e levaram meu carro. Nisso fiquei a pé e vi uma grande oportunidade, começar a pedalar. Graças a isso conheci a cidade e pude fazer amizades", descreveu o fotógrafo.

Aquela simples ideia tomada anos atrás rendeu frutos e hoje se tornou algo muito maior: virou o 'Pedalegre', movimento que conta com mais de 80 ciclistas que pedalam duas vezes por semana durante a noite pela cidade. "Aqui nascem novos ciclistas e são construídas novas relações. Portanto, a ciclovia é indispensável. Hoje virou uma necessidade, tanto para lazer como para deslocamento", relatou Pereira.