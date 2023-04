Porto Alegre tem 84 mil pessoas morando em 142 áreas de risco

Porto Alegre tem hoje 142 áreas habitadas em lugares considerados de risco. Ou seja, as pessoas correm o risco de serem atingidas por situações como inundações e deslizamentos no lugar onde moram. O dado foi divulgado esta semana pela prefeitura da Capital e vem da atualização do mapeamento das áreas de risco geológico, estudo iniciado há um ano e concluído em dezembro de 2022.

O novo mapeamento foi realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e contou com o apoio da Defesa Civil e do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Até então o poder público tinha como referência o levantamento de 2013, que indicava 119 locais na mesma condição.

O relatório indica que, na Capital, os principais eventos adversos em potencial são os relacionados a processos hídricos - inundações e enxurradas, além de erosão da margem fluvial -, com 101 áreas de risco mapeadas. Outros estão associados a movimentos gravitacionais de massa: deslizamentos, quedas de blocos e lascas (próximo de encostas rochosas, como as pedreiras), corridas de massa (quando uma enxurrada “leva” junto o que estiver no caminho) e erosões.

Há localidades que apresentam tanto os riscos associados a processos hídricos quanto a movimentos gravitacionais de massa. Para ser considerada de risco, a área combina o potencial de ocorrência de um processo (deslizamento, por exemplo) e a vulnerabilidade das residências - ou seja, a classificação vale somente para áreas habitadas. A estimativa é que 84 mil pessoas se encontrem nesta situação em Porto Alegre, número com base no Censo de 2010 e que passará por atualização.

Nem todas as áreas de risco são ocupações irregulares - a exemplo de um condomínio na rua Álvaro Alvim, no bairro Rio Branco, na encosta de uma rocha com alto risco de queda de blocos. Mas a maioria da população submetida a essa condição está nas periferias, em áreas ocupadas, muitas delas há décadas. O documento da SGB cita a necessidade do controle institucional para evitar o avanço de situações assim, como ocorreu nos últimos dez anos, e foram indicadas 11 áreas não ocupadas que demandam atenção do poder público para não permitir ocupação.

O cenário ideal, sem pessoas submetidas a moradias precárias em local perigoso, passa pela combinação de políticas públicas de moradia e de planejamento urbano. Alcançar isso depende de atuação conjunta entre governos locais e nacional e deve ser entendida como um projeto de estado, que perpassa diferentes gestões.