Maior parte de Porto Alegre está sem abastecimento de água; são 4 ETAs fora de operação

Porto Alegre já está sem água em diversos pontos da cidade. O risco de desabastecimento é cada vez maior em diversas regiões. E a maior parte da cidade já está sem abastecimento, casas e condomínios estão utilizando água de seus reservatórios / caixas d'água.

Além das ETAs que não estão funcionando, de acordo com o prefeito, não é possível fazer o tratamento de água quando o rio está “muito para cima”.

Melo pede que quem puder deixe Porto Alegre e vá para o Litoral

A situação mais grave é na ETA da Ilha da Pintada, que abastece as cinco ilhas.. Depois que as águas baixarem, será necessário reconstruir a estação. Até lá, o abastecimento ocorre apenas por caminhões-pipa.“Buscamos secar os postos de estação de captação de água e isolar as bombas para que seja possível religar, principalmente, o sistema São João - que abastece toda Zona Norte”, explica o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss. A proximidade dos pontos de captação com o Guaíba impossibilita o posterior tratamento de água.Neste momento,, o que gera grande parte do alagamento da cidade. “Esse alagamento ocorre porque as bombas não dão conta e a água volta pelo refluxo do esgoto. É claro que há problema nos portões, mas não dá para reduzir isso”, complementou Melo.Outro ponto que gera o alagamento é a ausência de diques em bairros como Ponta Grossa, Lami, Belém-Novo, Vila Sargento, Sarandi e Humaitá.O local não possui caixa d'água e é abastecido por caminhões-pipa. Por isso, as autoridades fazem um apelo para o racionamento de água.