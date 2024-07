JC Te Lembra: início das Olimpíadas, Kamala contra Trump e eleições na Venezuela

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

A abertura oficial está marcada para a tarde desta sexta-feira A semana foi marcada pelo início dos Jogos Olímpicos de Paris.. O evento reunirá 320 mil espectadores ao longo do rio Sena.

Kamala Harris, que substituiu Joe Biden na corrida eleitoral norte-americana Ainda no cenário internacional, os últimos dias foram de agenda intensa para, após o atual presidente abrir mão da reeleição.

população elege seu novo presidente no próximo domingo . Na Venezuela, foi uma semana intensa, já que a

O ex-presidente Jair Bolsonaro participa de agendas do PL No Rio Grande do Sul, a área política também está movimentada com as convenções partidárias.

200 anos da chegada dos alemães ao Estado Diversas atividades celebraram os