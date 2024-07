Pavilhão da Agricultura Familiar receberá número recorde empreendimentos na Expointer

No ano em que comemora 25 anos de atuação na Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) contará com um número recorde de expositores. Na 47ª edição da feira - que ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro - serão 413 empreendimentos ocupando o espaço, 41 a mais do que no ano passado.

Com um total de 181 municípios representados, a quantidade de empresas lideradas por mulheres também cresceu. Em 2024, serão 216, superando os 148 de 2023. Estarão presentes ainda 125 jovens na liderança de empresas; em 2023, foram 87. O espaço contará ainda com 73 estreantes.



Ao site do governo gaúcho, o secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, comentou que o aumento do número de expositores demonstra a importância da feira para os empreendedores familiares. “Este tem sido um ano desafiador para o Rio Grande do Sul como um todo, mas especialmente para o pequeno produtor rural. Apesar dos obstáculos impostos, vamos conseguir superar e ampliar o número de empreendimentos presentes”, comemora. “Isso mostra mais uma vez a relevância que o espaço tem para a economia dessas famílias, que veem a Expointer como o ponto alto de comercialização do ano.”



Variedade



As agroindústrias presentes pertencem ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Além disso, o pavilhão terá expostos produtos como flores e plantas. Seis estandes apresentarão artesanato indígena das etnias Mbyá-Guarani, Kaingang e Xokleng, um estande contará com produtos artesanais feitos por comunidades quilombolas gaúchas e 38 agroindústrias trabalharão com produtos orgânicos.



O PAF conta também com uma praça de alimentação, que possui sete cozinhas vinculadas às agroindústrias familiares. No espaço, o público da feira poderá consumir pratos variados, produzidos com artigos da agricultura familiar, em receitas ligadas à tradição e aos costumes das diversas etnias presentes no meio rural do Estado.



O espaço da agricultura familiar é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.



No artesanato, estarão produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais – como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha. Entre os produtores de plantas e flores, destaca-se a produção de suculentas, orquídeas, bromélias e cactos, além da oferta de sementes crioulas.



O Pavilhão da Agricultura Familiar é organizado por uma comissão composta pela SDR, pela Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS-Ascar), pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag/RS), pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf/RS), pela Via Campesina e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).