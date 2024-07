Nova Petrópolis celebra os 200 anos da chegada dos alemães ao Estado

Os festejos do bicentenário da imigração alemã contaram com uma programação especial em Nova Petrópolis, uma das cidades gaúchas mais marcadas pela colonização germânica. Para marcar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes de língua alemã ao Rio Grande do Sul, o Parque Aldeia do Imigrante e o 51º Festival Internacional de Folclore teve diversas atrações alusivos à data.

A programação especial de Nova Petrópolis contou com a presença de diversas autoridades. A programação foi iniciada com o culto ecumênico na capela da Aldeia Histórica e a inauguração de um monumento em madeira. A obra, assinada pelo artesão Rui Dummer, de Nova Petrópolis, presta homenagem ao bicentenário

Além disso, ao longo do dia os espaços do atrativo turístico receberam apresentações de danças folclóricas, música de bandinhas alemãs, almoço típico e o show da Super Banda Hopus, que lançou a música "Já faz duzentos anos", em alusão ao bicentenário.

Já o 51º Festival Internacional de Folclore realizou atividades que lembraram o legado deixado pelos imigrantes alemães em Nova Petrópolis. Durante a tarde foi realizada uma oficina de produção de cuca, com a participação do público, ensinando o preparo deste importante prato da gastronomia típica das regiões de imigração alemã. Durante a noite da quinta-feira ocorreu a roda de memória "Prost: as peripécias da colônia", com a participação de sete pessoas de Nova Petrópolis contando histórias do cotidiano das suas comunidades.

A programação do 51º Festival Internacional de Folclore em alusão ao Bicentenário segue no sábado (27) às 16h, com a palestra "Sementes germânicas, frutos brasileiros", no Espaço Sicredi. A atividade será ministrada pelo jornalista Leandro Staudt e pela doutora em história Isabel Cristina Arendt. No domingo (28), às 10h30, ocorre o programa Festival de Bandinhas, da Rádio Imperial, e às 20h15 será apresentado o especial "Vozes do Bicentenário", com um Grande Coro Masculino e a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis. Todas as atividades são abertas ao público e têm entrada gratuita.