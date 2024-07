JC Te Lembra: reforma tributária, aumento na gasolina e embarques no Salgado Filho

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

projeto de lei que regulamenta a reforma tributária . O texto detalha as regras de funcionamento do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual, incluindo quais bens ou serviços terão carga reduzida. O PLP foi aprovado por 336 votos a 142. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o. O texto detalha as regras de funcionamento do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual, incluindo quais bens ou serviços terão carga reduzida. O PLP foi aprovado por 336 votos a 142.

primeira parcela do Programa de Apoio Financeiro a trabalhadores de municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O programa emergencial de ajuda consiste em duas parcelas de um salário mínimo. Para esta primeira parcela do programa, o governo federal repassou R$ 113,4 milhões para os mais de 80 mil empregados. A Caixa deu início ao pagamento daa trabalhadores de municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O programa emergencial de ajuda consiste em duas parcelas de um salário mínimo. Para esta primeira parcela do programa, o governo federal repassou R$ 113,4 milhões para os mais de 80 mil empregados.

investimento de R$ 1,2 bilhão no complexo industrial da montadora em Gravataí. O aporte tem como foco a modernização da planta, além de aumentar a capacidade fabril e suportar a produção do novo modelo da fabricante de carros, que será lançado em 2026. A General Motors (GM) confirmou ono complexo industrial da montadora em Gravataí. O aporte tem como foco a modernização da planta, além de aumentar a capacidade fabril e suportar a produção do novo modelo da fabricante de carros, que será lançado em 2026.

ajustou os preços de venda de gasolina A PetrobrasA para as distribuidoras. O valor passou a ser, em média, de R$ 3,01 por litro, um aumento de R$ 0,20 por litro. Postos de combustíveis de Porto Alegre chegaram a registrar um aumento de R$ 0,40 no valor do litro.

Centro Humanitário de Acolhimento (CHA) Vida de Porto Alegre O governo do Estado inaugurou o primeiro. O espaço oportuniza moradia para pessoas que perderam suas casas durante as enchentes de maio.

demolição do prédio da Boate Kiss Um ato simbólico marcou o início dos trabalhos de, em Santa Maria, para dar lugar a um memorial às vítimas do incêndio que matou 242 pessoas em janeiro de 2013.