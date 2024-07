General Motors vai lançar novo modelo fabricado em Gravataí em 2026

De Gravataí

aporte de R$ 1,2 bilhão no complexo industrial da montadora em Gravataí modernização da planta, além de aumentar a capacidade fabril e suportar a produção do novo modelo da fabricante de carros, que será lançado em 2026. A General Motors (GM) confirmou nesta quinta-feira (11) o. O recurso tem como foco a, além de aumentar a capacidade fabril e suportar a produção doda fabricante de carros, que será lançado em 2026.

Durante o anúncio, em evento que reuniu executivos da empresa, colaboradores e autoridades, o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, lembrou que o novo modelo, cujos detalhes ainda são guardados em segredo, colocará a GM na condição de concorrer em um segmento de mercado não contemplado pela montadora atualmente.

“Estimamos produzir cerca de 80 mil unidades desse produto inédito, com o qual pretendemos disputar fortemente essa fatia do mercado nacional e também exportar”, disse o colombiano Chamorro, em português fluente.

quarto ciclo de investimentos 4,7 milhões de unidades do Celta, Prisma, Onix e Novo Onix. Com uma capacidade de entregar 320 mil veículos ao ano, a fábrica de Gravataí produz 240 mil carros atualmente. Esse é ona unidade desde sua inauguração, no ano 2000. Desde então, já foram produzidosdo Celta, Prisma, Onix e Novo Onix. Com uma capacidade de entregar 320 mil veículos ao ano, a fábrica de Gravataí produz 240 mil carros atualmente.

Chamorro considera o investimento na planta gaúcha e no novo modelo um “pontapé inicial para o futuro” da empresa no Brasil, onde atua há 99 anos.

Ainda durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite exaltou a convicção da empresa no investimento no Estado, mesmo após a catástrofe climática e seus impactos sobre a economia. Ele vê na manutenção do aporte como uma injeção de confiança na superação da crise.

“Diante da calamidade, (a GM) não deu nenhum passo atrás. Pelo contrário, estamos aqui, dois meses e meio após esse evento, com a afirmação da GM de confiança no futuro do Rio Grande do Sul. Porque quem coloca um R$ 1,2 bilhão é porque confia no futuro desse Estado, na capacidade de trabalho da nossa gente, na resiliência, na força, que vai entregar os resultados para a empresa, que naturalmente tem compromissos, tem valores, que norteiam a sua atuação, mas no final do dia precisa ver resultados econômicos. Então, se investe, é porque confia que terá esses resultados econômicos”, concluiu.

Todos os ciclos da fábrica da GM em Gravataí

2000: estreia do Centro Industrial Automotivo de Gravataí (Ciag), oriundo do Projeto Arara Azul, e com primeira fábrica da montadora no Brasil fora de São Paulo. A construção começa no fim dos anos de 1990. Inauguração em 20 de julho de 2000. O primeiro modelo foi o Celta, projeto nacional de um carro popular. A GM inaugurou também o conceito de condomínio industrial, ao reunir os principais fornecedores, inédito no setor automotivo mundial, na mesma área.

estreia do Centro Industrial Automotivo de Gravataí (Ciag), oriundo do Projeto Arara Azul, e com primeira fábrica da montadora no Brasil fora de São Paulo. A construção começa no fim dos anos de 1990. Inauguração em 20 de julho de 2000. O primeiro modelo foi o Celta, projeto nacional de um carro popular. A GM inaugurou também o conceito de condomínio industrial, ao reunir os principais fornecedores, inédito no setor automotivo mundial, na mesma área. 2006: Prisma, primeira ampliação.

Prisma, primeira ampliação. 2012: Onix, segunda expansão.

Onix, segunda expansão. 2019 : Onix e Onix Plus, terceira expansão.

: Onix e Onix Plus, terceira expansão. 2024: novo modelo a ser anunciado.

novo modelo a ser anunciado. Investimentos totais: R$ 5,7 bilhões desde implantação até 2026.

Fonte: General Motors