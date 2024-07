Aeroporto Salgado Filho está quase pronto para retomar embarques em 15 de julho

Ainda não vai ter voos, mas a movimentação nas áreas "terra" (antes de raio-x para acessar o embarque) e "ar" (depois do raio-x, áreas de embarques e pista) já mudou o astral no Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Tudo porque o terminal está sendo preparado para ter embarques e desembarques a partir de 15 de julho.

Os detalhes de como vai ser o fluxo e logística no terminal até a Base Aérea de Canoas (Baco), onde ocorrem os voos desde fim de maio, serão repassados na manhã de segunda-feira (8) pela concessionária Fraport Brasil. Em mais de um mês de tráfego na Baco, foram cerca de 40 mil passageiros transportados.

cheias históricas que atingiram o Rio Grande do Sul. O complexo porto-alegrense está há mais de dois meses fechado , após ser inundado dentro das

Há expectativa de que ainda este mês se apresente o cenário completo dos problemas causados à pista, as obras necessárias para recompor as condições de utilização e o prazo de reabertura. A previsão foi feita em reunião no mês passado entre áreas do governo federal e Fraport, incluindo o comando internacional da companhia na Alemanha, que deve vir ao Brasil. Outubro a dezembro: este intervalo pode ter a volta de pousos e decolagens.

A retomada que ocorre agora no fluxo nos saguões e corredores do terminal marca os procedimentos para a volta do processamento de passageiros. A concessionária anunciou no fim de junho que os embarques passariam do terminal provisório, montado no ParkShopping Canoas, para o Salgado Filho.

A área de embarque internacional, no segundo piso, será o novo ponto de embarque temporário, no lado oposto ao tradicional embarque de voos domésticos. Os balcões das companhias Azul, Gol e Latam serão distribuídos nos espaços do setor internacional.

Unidade da Casa do Pão de Queijo vai abrir para atender passageiros PLANO DE VOO/ESPECIAL/JC

Os passageiros vão passar pelo portão do embarque internacional. No trajeto, do check-in até o raio-x, já foram colocadas sinalizações com o aviso "Embarque temporário". Como o fluxo dos voos hoje ocorrem de manha até a noite em Canoas, vai ter serviços de alimentação reabertos para dar conta dos usuários.

lojas da Casa de Pão de Queijo, que praça é a terceira maior renda da rede no País. Entre as unidades, está uma das, que demitiu funcionários dos quatro pontos do aeroporto e, no dia 1º, ingressou com pedido de recuperação judicial . No processo, a marca alega impacto da queda da receita associada ao fechamento no aeroporto porto-alegrense. A

Para colocar em funcionamento a loja que fica perto do acesso ao embarque internacional (agora doméstico), na praça de alimentação, a marca mobiliza os poucos funcionários que foram poupados da demissão. Também já funciona no andar o Café Porto Alegre, bem no acesso ao antigo portão de embarque doméstico. Deve ter mais serviços de alimentação abertos para apoiar a operação.

A Fraport também vem conversando com outros serviços cruciais na reativação do complexo, como transporte de taxistas. Em reuniões, a Cooperativa dos Motoristas Profissionais Autônomos do Aeroporto Salgado Filho (Cootaero) teve a informação de que a volta é prevista para o dia 15.

Depois de ir ao terminal, os passageiros ainda serão levados de ônibus à Base Aérea de Canoas, distante 15 a 20 minutos do aeródromo na Capital. Na Baco, estão ocorrendo os voos desde o fim de maio, a alternativa mais próxima do complexo principal.