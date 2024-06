Azul e Latam ampliam voos da Base Aérea de Canoas para São Paulo

Com o aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para ter mais viagens e noturnas na Base Aérea de Canoas (Baco), alternativa ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Azul e Latam anunciaram mais voos no local.

Em nota nesta quarta-feira (19), as duas companhias informaram o reforço da frequência, com operação a partir de 30 de junho (Latam) e 1º de julho (Azul). Detalhe: a frequência do terceiro voo da Azul será de segunda a sexta-feira. Da Latam, serão quatro ligações a mais na semana.

A pista da Baco supre pequena parte do fluxo do Salgado Filho, que fazia uma média de 140 a 150 voos diários. O complexo de Porto Alegre está fechado desde 3 de maio devido às inundações.

até o fim de dezembro. Também Governo federal e concessionária Fraport Brasil já projetaram que pode ter a reativação, dependendo do nível de danos à pista e aos equipamentos,. Também ocorre negociação sobre possibilidade de liberação de recursos para a Fraport custear as medidas de recuperação do Salgado Filho.

A Anac autorizou que fosse dobrado o número de voos, hoje em cinco diários. Gol e Latam fazem também operação na base, com voos para os aeroportos de Guarulhos e de Congonhas.

A Baco também sofreu alagamento de área que fica perto da pista devido à chuva , cujas imagens foram registradas em vídeo e postadas em redes sociais. A situação não chegou a provocar a suspensão de voos, segundo a Fraport.

As vendas da terceira ligação da Azul começaram nesta quarta-feira, diz a aérea. A nova frequência começa a ser ofertada em 1º de julho. Para a novo voo, a companhia vai usar aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 passageiros.

A viagem segue as outras já operadas, entre Canoas e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O voo vai sair às 17h45min de Campinas, com chegada às 19h30min na Baco. Da cidade gaúcha, a viagem sai às 20h50min, pousando em Viracopos às 22h35min. Os outros dois voos já operados são diários, com decolagens às 11h25min e às 17h de Canoas a Viracopos.

"Essa ampliação da oferta era muito aguardada por todos e vamos seguir trabalhando para oferecer ainda mais opções de conexão com o Rio Grande do Sul e Porto Alegre", comenta, em nota, Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul.

A Latam passa de 24 para 34 voos semanais. A nova oferta começa em 30 de junho, mas não será diária. A venda começa nos próximos dias, diz a Latam.

Os novos voos entre Guarulhos-Canoas saem do aeroporto paulista às segundas (15h50min), às sextas (15h50min), aos sábados (15h50min e 17h50min) e aos domingos (17h50min). De Canoas a Guarulhos, as decolagens serão às segundas (às 19h05min), sextas (19h05min), sábados (19h05min e 21h) e domingos (21h).

Os embarques estão ocorrendo no terminal provisório montado no ParkCanoas Shopping. Os passageiros fazem o check-in no local e depois são levados de ônibus até a Baco. A orientação é que as pessoas cheguem três horas antes da decolagem.