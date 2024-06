Mesmo com chuva, pousos e decolagens são mantidos na Base Aérea de Canoas

Os pousos e decolagens estão mantidos na Base Aérea de Canoas (Baco), segundo a Fraport. Um vídeo, que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (19), mostra a pista alagada devido a chuva desta manhã. A Força Aérea Brasileira (Fab) deve se pronunciar ao longo do dia.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mesmo com o acúmulo de água, não houve necessidade de fechamento do aérodromo. A alternativa ao Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Os embarques e desembarques ocorrem no ParkShopping Canoas, em área montada com balcões de check-in das aéreas e processamento de raio-x. O transporte dos passageiros e das bagagens é feito por ônibus fretado entre o shopping e a base aérea.