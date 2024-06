Anac autoriza dobro de voos na Base Aérea de Canoas

A Base Aérea de Canoas (Baco) foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a dobrar o número de voos diários. Está longe dos mais de 140 voos que vinham sendo feitos, em média por dia, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por prazo indeterminado, mas qualquer voo a mais é fundamental.

Hoje a Baco tem cinco frequências por dia, que somam 10 voos entre pousos e decolagens. O número vai saltar para 10 frequências diárias.

A Anac ressalta, em nota, que a disponibilidade das viagens deve ser acertada entre as companhias aéreas e a concessionária do Salgado Filho, que é responsável também pelo fluxo que agora ocorre em Canoas.

Os embarques e desembarques ocorrem no ParkShopping Canoas, em área montada com balcões de check-in e processamento de raio-x. O transporte dos passageiros e das bagagens é feito por ônibus fretado entre o shopping e a base aérea.

VÍDEO: Embarque em shopping e fluxo até Base Aérea para decolar

A agência deu sinal verde para colocar mais dois slots (horários de chegada e partida de voos) nesta semana e outros três na próxima semana. Com isso, serão 70 frequências semanais. "As providências estão sendo adotadas no sentido de ampliar gradativamente o número de voos no aeródromo (Canoas)", comenta a Anac, em nota.



Para aumentar ainda mais o fluxo na cidade vizinha a Porto Alegre, a alternativa é ativar a operação noturna. A agência diz que analisa a ampliação para o horário noturno a Baco. Nesta caso, depende da instalação de equipamentos para auxiliar a navegação dos pilotos. A disponibilidade está sendo vista entre a Fraport e a Aeronáutica, responsável pela pista de Canoas.