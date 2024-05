Azul amplia voos que fará entre Base Aérea de Canoas e Viracopos

Aeroporto Internacional Salgado Filho não tem prazo para ser reaberto, aumentou. A Azul comunicou que terá mais um voo diário ligando a Baco ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. oferta de voos comerciais na Base Aérea de Canoas (Baco) , que será alternativa enquanto o, aumentou. Acomunicou queligando a Baco ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Gol e Latam também já estão com ligações definidas pelo terminal emergencial. A Latam vai estrear na segunda-feira (27) a nova opção com dois voos - Guarulhos e Congonhas -, vizinha a Porto Alegre, onde fica o Salgado Filho. Azul e Gol começam a voar em 1 de junho.

Em nota, a Azul informa que os voos saem às 8h15min e às 13h55min de Campinas. De Canoas, as aeronaves Embraer 195-E1 decolam às 11h25min e às 17h. Em Canoas, as duas partidas e duas chegadas diárias somarão 28 voos semanais.

Outra novidade é que o ParkShopping Canoas será o ponto de embarque e desembarque neste esforço de oferecer a alternativa para a malha nacional. O Salgado Filho operava, antes de ser inundado e ainda sem a dimensão do nível de comprometimento de pista e estruturas das instalações físicas, em média, 150 voos diários.

Devido à distância do ParkShopping à Base Aérea, trajeto estimado em quatro quilômetros e que será feito com ônibus fretado pela concessionária Fraport Brasil, as aéreas vêm orientando passageiros a chegarem com boa antecedência ao terminal.

A Azul indica três horas antes do horário da decolagem. O check-in será encerrado 90 minutos antes das partidas dos voos, alerta a companhia.

Terminal com check-in de companhias foi montado no ParkShopping Canoas. Foto: Fraport Brasil/Divulgação

Além disso, a companhia cita que oferta voos extras para os aeroportos de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, para Viracopos e Curitiba.

Fluxo agora prevê 70 voos semanais

São agora seis voos - com mais um da Azul - de Canoas a destinos em São Paulo (Guarulhos, Congonhas e Viracopos), por enquanto, com diferentes frequências. Alguns deles (dois) não são diários.

São 12 da Latam, nove da Gol e 14 da Azul, totalizando 35 na semana entre Canoas e três aeroportos de São Paulo. Com as rotas no sentido oposto (de São Paulo para a cidade gaúcha), o tráfego será de 70 voos na semana.

A Latam tem previsto até agora dois voos. Canoas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) será diário, saindo às 15h30min da cidade gaúcha, também com ligação vindo do GRU. Já para o Aeroporto de Congonhas serão cinco dias, com saída às 9h20min da Baco, sem a ligação às quartas e aos sábados.

A Gol oferta dois voos entre Canoas e o GRU. A saída será diária às 13h25min. Nas quartas e nos sábados, tem mais um voo, às 9h30min.