Casa do Pão de Queijo pede recuperação judicial e cita impacto do Salgado Filho fechado

Com lojas fechadas no Rio Grande do Sul devido à paralisação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a Casa do Pão de Queijo entrou com pedido de recuperação judicial (RJ). A rede aponta impactos da pandemia de Covid-19 e a interrupção de voos no Salgado Filho, devido à inundação histórica, como causas da crise financeira, com passivo total de R$ 86,2 milhões.

"A tragédia climática causou um impacto financeiro negativo de quase R$ 1.000.000 por mês em vendas e uma perda de Ebitda de aproximadamente R$ 250 mil por mês. Sem previsão de retorno à normalidade, a empresa teve que demitir 55 funcionários, agravando ainda mais a crise", elenca a marca, na petição judicial que ingressou na Vara Regional Empresarial em Campinas, em São Paulo.

As operações no aeroporto gaúcho respondiam pela terceira maior receita do grupo, que concentra as 28 lojas próprias em terminais aeroportuários. Além disso, são cerca de 170 franquias, incluindo terminais de voos, shopping centers e rua.

No passivo, R$ 57,5 milhões são com credores da categoria de quirografários, normalmente instituições financeiras, que somam R$ 55,9 milhões. Outros T% 1,3 milhão são com pequenas empresas, que devem fazer parte de fornecedores. Somente em tributos são R$ 28,7 milhões na conta total. O pedido solicita urgência na apreciação da Justiça e ainda que seja sustada execução, como cortes de luz e perda de ponto em aeroportos devido à atrasos de aluguel. A rede cita a Fraport Brasil, concessionária dos terminais em Porto Alegre e Fortalezam no Ceará.

No começo de junho, a coluna Minuto Varejo informou que a Casa do Pão de Queijo tinha decidido demitir cerca de 30 funcionários, segundo a direção da rede, nas unidades do Salgado Filho. Com a volta dos embarques e desembarques ao complexo da Capital (os voos vão continuar em Canoas até o restabelecimento da pista), que deve ser a partir de 15 de julho, a varejista deve reabrir uma das lojas que fica na praça de alimentação.

No pedido de RJ, a cafeteria e lancheria que explora um dos quitutes mais populares no País e que e marca registrada da culinária do Brasil no Exterior, a empresa, criada em 1967 no interior de São Paulo, também lista 19 filiais que foram fechadas, cinco delas de janeiro a junho de 2024. Das unidades fechadas, 11 estavam em terminais de passageiros e as demais em pontos em shoppings e rua.

"As operações da companhia devem continuar normalmente na fábrica, nas lojas próprias e nas franquias, que, inclusive, devem abrir novos pontos de venda", diz a rede, em nota.