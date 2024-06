Gol anuncia mais voos em Canoas, Caxias do Sul e Pelotas

Gol ampliar seus voos na Base Aérea de Canoas (Baco), que virou alternativa ao está fora de operação desde 3 de maio, ainda sem data certa para retornar. Depois de Azul e Latam , agora é a vez da, que virou alternativa ao fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre. O complexo, ainda sem data certa para retornar.

Os novos voos da Gol na Baco começam em 15 de julho. Além disso, a aérea informou, nesta quinta-feira (20), que ofertará mais voos em Caxias do Sul e Pelotas.

A frequência da aérea na cidade da Região Metropolitana vai passar dos atuais nove voos semanais diretos, que estrearam em 1º de junho, para 13 voos semanais. Serão quatro novas operações de ida e volta ligando Canoas ao Aeroporto de Congonhas na capital paulista. Até agora, os voos são para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os voos na Baco passam a usar a janela noturna, autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que também possibilitou a expansão das outras duas concorrentes. A Gol vai voar às terças, quartas, quintas e aos domingos entre Congonhas e Canoas, com partida de São Paulo às 17h35min e decolagem da cidade gaúcha, às 19h05min.

A Latam amplia a operação em 30 de junho, com mais quatro voos semanais (oito ida e volta), e a Azul entra com o terceiro voo em 1º de julho, com mais quatro voos na semana, oito nos dis sentidos. No total, as três empresas terão 12 voos semanais a mais (24 considerando so dois sentidos).

Os embarques estão ocorrendo no terminal provisório montado no ParkCanoas Shopping. Os passageiros fazem o check-in no local e depois são levados de ônibus até a Baco. A orientação é que as pessoas cheguem três horas antes da decolagem.

A Anac autorizou até 10 voos diários na Baco. Com as expansões anunciadas, ainda não se chega no teto e também não se tem mesmo número diariamente. Com isso, Canoas supre pequena parte do fluxo do Salgado Filho, que era de uma média de 140 a 150 voos diários.

A expansão da operação da Gol no aeroporto de Caxias do Sul começa em agosto. De um voo diário para Congonhas, a aérea vai adicionar dois voos. A partir de 5 de agosto, entra a segunda ligação, e, no dia 12, a terceira frequência, segundo a companhia.

Em Pelotas, a Gol eleva em junho ainda a frequência de três para quatro voos semanais no Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto. De agosto até o fim de outubro, a frequência passará a seis dias, de domingo a sexta, com ligação para Guarulhos.

"O aumento da oferta de voos é de extrema importância para o resgate da força logística no Rio Grande do Sul. Os novos voos serão também cruciais para o incremento do transporte de cargas", destaca, em nota, Rafael Araújo, diretor executivo de Planejamento da Gol.

As operações nas três cidades são feitas com Boeing 737, com capacidade para 186 passageiros. A venda de passagens já está sendo feita, diz a Gol.