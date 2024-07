Ato marca a demolição da Boate Kiss e o início da construção de memorial às vítimas

Em ato simbólico realizado na manhã desta quarta-feira (10), iniciaram-se os trabalhos de demolição do prédio da Boate Kiss, em Santa Maria, para dar lugar a um Memorial às vítimas do incêndio que matou 242 pessoas na noite de 27 de janeiro de 2013. "Aos poucos, a fachada se transformou em mural e a sua permanência se transformou em símbolo da luta. Agora, chegamos a um momento decisivo da nossa vida, um momento de desfazer a ruína e construir a memória. Jamais subestimem a memória, sem memória não tem futuro”, ressaltou o diretor da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi, durante o ato organizado pela entidade e transmitido pelo YouTube, em parceria com o Ministério Público Estadual (MP-RS) e a administração municipal.

Para o prefeito da cidade, Jorge Pozzobom, a data representa a “não-omissão da sociedade e do poder público diante da tragédia ocorrida há mais de 11 anos”. “Para nós, esse memorial tem um recado maior, que é para o mundo inteiro. Depois do incêndio da Boate Kiss, houveram casos semelhantes na Rússia, no Iraque, na Espanha, e quase 200 pessoas perderam a vida. O nosso recado forte é para que o mundo inteiro saiba o que aconteceu em Santa Maria e que não aconteça em nenhuma outra parte do mundo”, destacou.

Na avaliação do procurador-geral de justiça do RS, Alexandre Saltz, o novo espaço será de acolhimento e de entendimento do ocorrido: “Esta é uma cidade que tem tantas coisas boas e que se viu marcada por essa tragédia. Essa história seguiu com enormes desafios, brigas na Justiça, mas chegamos a esse dia. Dia de honrar a memória daqueles que perderam suas vidas”.

Durante a solenidade, foi realizada a remoção do letreiro e da porta principal da boate. Após a demolição, será construída uma estrutura de 383,65m2, que incluirá escritório, sala multiuso, auditório, banheiros, depósito, área técnica, varanda e jardim. A construção terá uma estrutura mista de concreto armado e de madeira laminada colada (MLC). O prazo para entrega, a contar da assinatura da ordem de serviço, é de 240 dias.

O projeto escolhido por meio de concurso nacional aberto foi o do arquiteto Felipe Zene Motta, que prevê um jardim naturalista circular de flores. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, cada um representando uma pessoa que perdeu a vida naquele dia. Presente na cerimônia, o profissional destacou que a fachada da casa noturna é um “fantasma que ficou aqui na cidade, e que o que vai vir no lugar será um espaço lindo de acolhimento”.