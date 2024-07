Memorial às vítimas da Kiss começa a ser construído nesta quarta-feira

"Desfazer a ruína e construir a memória". É conduzida por essa frase que a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), em conjunto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) e com a prefeitura municipal, promete dar início a um novo capitulo na história da cidade. A partir das 9h desta quarta-feira (10), o prédio que abrigou um dos maiores desastres já vividos no Brasil, o incêndio da Boate Kiss, será demolido. Em seu lugar, erguerá-se um Memorial às vítimas.

Também nesse horário, antes da derrubada, os órgãos responsáveis pelo projeto realizarão um ato simbólico em frente ao local onde funcionava a casa noturna, na Rua dos Andradas, região central de Santa Maria. São previstas homenagens aos 242 jovens que morreram na trágica madrugada de 27 de janeiro de 2013 e aos ex-presidentes da AVTSM, que desde sempre lutaram por essa construção.

Fechando a solenidade, será realizada a remoção do letreiro e da porta principal da boate. Ainda, as primeiras etapas da obra incluem o recolhimento de itens selecionados pela AVTSM que farão parte do acervo do Memorial, remoção do telhado, classificação dos resíduos que seguem no local e posterior recolhimento, além da abertura de espaço na fachada para acesso de máquinas e equipamentos.

Desde a última semana, foram instalados tapumes para o isolamento do prédio. A empresa vencedora do processo licitatório e responsável pela execução da obra é a INFA Incorporadora Farroupilha, de Triunfo, com um valor homologado de R$ 4.870.004,68, custeado com verbas do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), do MP-RS - que em maio de 2023 oficializou o repasse de R$ 4 milhões. O restante do valor será pago pela prefeitura de Santa Maria.

"É um marco histórico para Santa Maria e um grande passo para todos nós. O Memorial garante que a história de todos aqueles que viveram de alguma forma a tragédia seja preservada e passada adiante nas futuras gerações. Sem contar a questão da perpetuação das nossas pautas, como prevenção de incêndios, segurança nos estabelecimentos e principalmente a luta pela justiça", celebra o diretor da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi.

Espaço terá jardim com 242 pilares representando cada vida perdida Divulgação/Prefeitura de Santa Maria/JC

Desde 2013, ano em que aconteceu o incêndio na Boate Kiss que resultou nas 242 mortes e deixou mais de 600 feridos, já havia sido idealizada a criação do Memorial às vítimas. O projeto arquitetônico foi escolhido por meio de concurso nacional aberto , organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) do Rio Grande do Sul em 2018. A ideia vencedora, do arquiteto Felipe Zene Motta, prevê um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, cada um representando uma vítima da tragédia.

Ao todo, o Memorial terá 383,65m2 de área construída distribuída em um único pavimento e inclui sala de escritório, sala multiuso, auditório, banheiros masculino e feminino, acessos ao auditório, depósito, área técnica, varanda e jardim. A construção terá uma estrutura mista de concreto armado e de madeira laminada colada (MLC). O prazo para entrega, a contar da assinatura da ordem de serviço, é de 240 dias.

De acordo com o prefeito do município da região Central do Estado, Jorge Pozzobom (PSDB), a cidade visa com essa construção dar um recado para o mundo inteiro. "Queremos que esse ato tenha um simbolismo de recado para o mundo inteiro, já que, mesmo após a tragédia da Kiss, vários outros países viveram dramas semelhantes. Além disso, acredito que seja uma forma de dar carinho à nossa população, tão machucada por esse acontecimento", afirma.