RS tem alerta de temporais e chuva de até 100mm nas próximas horas

Até o final da noite desta segunda, as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de chuvas intensas moderadas a forte de 30mm/dia até 50mm/dia com trovoadas e rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas de partes do Noroeste, do Centro e do Nordeste gaúcho.

Já no Noroeste, parte do Norte e do Nordeste do Estado pode chover entre 50mm/dia e 100mm/dia com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 100km/h.