Prefeituras de cidades banhadas pelos rios Caí e Taquari estão em alerta

Com altos volumes de chuva registrados durante o fim de semana na Metade Norte do Rio Grande do Sul, os níveis dos rios Caí e Taquari atingiram cotas de inundação e de alerta na manhã desta segunda-feira (17). As regiões foram fortemente afetadas pelas enchentes de maio, e as prefeituras de diversas cidades á fazem a retirada de pessoas nas áreas de risco.

Rio Taquari

Entre os municípios banhados pelo Rio Taquari, em Muçum a água marcou o nível de 16,02 metros. Por prevenção, equipes do Corpo de Bombeiros e do Exército auxiliam a administração pública na retirada das famílias e seus pertences das áreas de risco durante a manhã de segunda. Nesse sentido, já foram abertos três abrigos: nos salões dos bairros Jardim Cidade Alta e José Marcolin, e na Igreja Matriz.

Em Estrela, o rio atingiu 22,52 m às 08h45, com elevação de 18cm na última hora. O Rio Taquari já está na sua cota de inundação. Por nota, a prefeitura alerta que o histórico é as primeiras casas começarem a ser atingidas neste nível, e informa que começará a retirada das pessoas nas áreas ribeirinhas quando a cota chegar a 25 metros.



Na cidade de Lajeado, a primeira medição da manhã no rio marcou o nível de 22,75 metros e segue subindo (em maio atingiu 33 metros). Por meio das redes sociais, a prefeitura afirma que a cota de 25 m para a retirada das famílias. Segundo a nota, a decisão de ampliar a margem tem por objetivo “dar mais segurança e tranquilidade nestas remoções, evitando correrias durante a madrugada e garantindo que as pessoas com residência nestas cotas possam buscar abrigo com antecedência, sem riscos e preservando vidas”.



Rio Caí

Marcando nível acima da inundação (8,59 m), a cidade de Feliz cancelou as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Schwade, na Escola São Roque no turno da manhã e na creche municipal. Além disso, cancelou a circulação de transporte da região do Matiel/Escadinhas para o Instituto Federal devido à impossibilidade de tráfego na Bela Vista.

Em São Sebastião do Caí, às 9h o rio marcava 14,41 m, tendo subido 17 cm em uma hora. Com cota acima da inundação, a prefeitura informa pelo Facebook que, devido às águas, "a ERS 124 está bloqueada entre a cidade e Pareci Novo, assim como o acesso do Caí pelas pontes para Harmonia”.



Na cidade serrana de Canela, com a grande quantidade de deslizamentos nas estradas, a rodovia Arnaldo Opptiz foi bloqueada devido à queda de barreira em diversos pontos, afetando ambos os sentidos a partir da bifurcação. Pelo mesmo motivo, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer suspendeu as aulas nas seguintes escolas: Balduíno Boelter (Linha São Paulo), Santos Dumont (Chapadão) e Zeferino José Lopes (Morro Calçado).

Em Harmonia, a grande quantidade de chuva que atinge a região desde a tarde de sábado (15) provoca alagamentos e impede trânsito de veículos na Vila Rica e Canto do Rio. O rio Caí já saiu leito em localidades harmonienses e impede o trânsito de veículos no Canto do Rio e na Vila Rica, na Estrada Henrique Lauermann.

Outros municípios

19 municípios gaúchos reportaram à Defesa Civil estadual danos em virtude de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra neste período. Em São Luiz Gonzaga, 400 pessoas ficaram desalojadas, uma ferida e cerca de 15 mil afetadas. A cidade foi afetada no sábado por um Ao todo,estadual danos em virtude de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra neste período. Em São Luiz Gonzaga, 400 pessoas ficaram desalojadas, uma ferida e cerca de 15 mil afetadas. A cidade foi afetada no sábado por um fenômeno classificado como microexplosão

No distrito de Barra do Ouro, em Maquiné, duas mil pessoas ficaram ilhadas devido à interrupção da ERS-484 e da ERS-239. Em Dom Pedro de Alcântara, ocorreu um movimento de massa que ocasionou o desmoronamento de comunidade religiosa, sem registro de feridos, somente danos materiais.



Os demais municípios afetados registraram chuvas intensas, alagamentos e inundações pontuais, e destelhamentos. As regiões da Serra e Litoral Norte registraram pequenos movimentos de massa sem maiores danos.



Municípios afetados: Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boqueirão do Leão, Canela, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Coqueiro Baixo, Dom Pedro de Alcântara, Igrejinha, Mampituba, Maquiné, Pareci Novo, Parobé, Roca Sales, São Luiz Gonzaga, Rio Pardo, São Vendelino, Três Coroas, Vale Real.