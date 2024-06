São Luiz Gonzaga é afetada por um fenômeno classificado como microexplosão

Por volta das 22h30 deste sábado (15), a cidade de São Luiz Gonzaga foi atingida por um fenômeno classificado pela Sala de Situação do Estado como uma microexplosão. Durante a noite, cerca de 1,2mil residências, quatro escolas, dois postos de saúde, o prédio da Secretaria municipal da Saúde, o Museu Arqueológico e diversos estabelecimentos comerciais foram destelhados por chuvas, ventos fortes e queda de granizo. Mais de 15 mil pessoas foram afetadas, e até o início da tarde nenhuma morte havia sido registrada.

Segundo a Defesa Civil do Estado, o evento foi "decorrente de uma intensa instabilidade associada a uma frente-fria estacionária, juntamente com o fluxo de umidade do norte do País". A microexplosão é um fenômeno que pode ocorrer quando existem tempestades intensas com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base.



Quando a nuvem não suporta mais a quantidade de água, ela “despeja” toda essa quantidade significativa de chuva em direção ao solo, fazendo com que ocorra muita precipitação em pouco tempo, geralmente sendo acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 150km por hora.

O Ministro-Chefe da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, informou que a pasta segue atenta ao Estado. "Estamos acompanhando, já falei com o prefeito de São Luiz Gonzaga, já falei com a vereadora Ana Barros, já estou em contato com a Defesa Civil Nacional e tudo aquilo que for necessário e importante. É assim que o presidente Lula tem nos orientado, nós vamos estar à disposição da comunidade".

Além da Defesa Civil estadual e municipal, atuam na cidade guarnições da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar e equipes da administração municipal.