Inmet alerta para possibilidade de chuvas com trovoadas, rajadas de vento no RS

Boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã deste domingo afirma que as condições meteorológicas estarão favoráveis a ocorrência de chuvas intensas (50mm/dia até 100mm/dia), com trovoadas, rajadas de vento entre 60km/h e 100km/h em áreas isoladas de parte da Campanha e parte do Leste incluindo Porto Alegre e Região Metropolitana e parte do Centro do Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil emite alerta de chuvas para os próximos dias

Para segunda-feira (17), a previsão é de chuvas moderadas a forte (30mm/dia até 50mm/dia), com trovoadas, possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas de parte do Litoral incluindo Florianópolis, parte do Vale do Itajaí, parte do Planalto Norte, parte do Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina, parte do Sudoeste e parte do Oeste do Paraná.

De acordo com o Instituto, junho marca o fim do fenômeno El Niño, com previsão de início do La Niña no mês seguinte. Em relação à região Sul, a previsão de chuvas se concentra nos estados do Paraná e Santa Catarina. Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial, o El Niño ocorre em intervalos irregulares de cinco a sete anos e tem duração média que varia entre um ano a um ano e meio.



De junho de 2023 a abril de 2024, o El Niño contribuiu ativamente para os eventos de inundação de excepcional magnitude no mês de maio no Rio Grande do Sul, o que caracterizou o maior desastre já ocorrido no Rio Grande do Sul. O fenômeno também influenciou no aumento das áreas de seca na Região Norte, que passou de fraca a extrema em algumas áreas, enquanto na Região Sul, as áreas com seca moderada a extrema desapareceram gradualmente.