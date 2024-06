Chuva constante marca domingo em Porto Alegre; previsão é de temporais nos próximos dias

O fim de semana foi marcado pela volta da chuva em grande parte do território gaúcho. Porto Alegre registra um domingo de precipitação constante.

São Luiz Gonzaga, que foi atingida por um fenômeno Porto Alegre, não enfrenta grandes transtornos com o retorno do temporal. Apesar de localidades do interior do Rio Grande do Sul terem sido mais afetadas, como a cidade declassificado como uma microexplosão, a Capital,com o retorno do temporal.

um bloqueio: no cruzamento entre as avenidas Voluntários da Pátria e Sertório Durante todo o domingo (16), a Empresa Pública de Trânsito e Circulação (EPTC) registrou apenas, devido a acúmulo de água na via. Porém, ainda é possível pegar esse cruzamento para quem está indo pela avenida Castelo Branco e deseja acessar a avenida Sertório. O acesso da Castelo para a Voluntários, à esquerda, permanecia bloqueado desde as 7h30min da manhã até pelo menos as 16h do domingo.

Durante o dia, houve variação de intensidade da chuva, que, apesar de constante, em poucos momentos caiu com força demasiada. Agentes da EPTC alertaram para a possibilidade de alagamentos pontuais devido ao entupimento de bueiros após a enchente, mas descartam, por ora, que vias possam ser afetadas por uma alta do Guaíba, que permanece abaixo da cota de alerta.

É necessário, contudo, que a população porto-alegrense mantenha a precaução, pois a previsão é de que a instabilidade permance sob a Capital pelo menos até a próxima quinta-feira (20), com previsão de temporais nos próximos dias.

A tendência é de que o tempo siga instável em todo o Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias, segundo a MetSul, que acendeu o alerta para a alta possibilidade de novas enchentes no Estado. A soma dessa sequência de vários dias com instabilidade e chuvas fará com que os acumulados sejam elevados e localmente excessivos.