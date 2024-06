JC Te Lembra: salário mínimo para os atingidos, retorno da rodoviária e avaliação do aeroporto

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Pela primeira vez desde o início das cheias no Estado, o Guaíba registra nesta sexta-feira (7) nível abaixo da cota de alerta, de 3,15 metros. A tendência é que as águas sigam recuando.

operações só devem voltar em dezembro . A concessionária Fraport visitou as instalações do Aeroporto Internacional Salgado Filho e projetou que a reforma do local deve custar pelo menos R$ 362 milhões, e as

Rodoviária de Porto Alegre voltou a operar no Largo Vespasiano Júlio Veppo. A Estação ainda funciona com atividades e espaço reduzidos. Serão cerca de 90 horários diários, atendendo a 116 municípios do Rio Grande do Sul.

Cinco terminais de ônibus voltaram a operar no Centro Histórico da Capital neste semana, com linhas que estavam em terminais temporários ou desativadas.

anunciou medidas para manutenção de empregos. O governo federal irá pagar o valor de um salário-mínimo por dois meses para empresas atingidas pelas enchentes. Em visita ao Estado, o presidente Lula.